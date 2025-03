FC Bayern München: Fans kippen vom Stuhl – dieser Anblick macht sie sprachlos

Beim FC Bayern München konnte er damals nicht überzeugen – jetzt gibt er in England Vollgas! Zahlreiche FCB-Fans werden bei diesem Anblick wohl sprachlos sein. Ob die Anhänger des deutschen Rekordmeisters damit gerechnet haben?

Joshua Zirkzee verließ als 16-Jähriger seine Heimat in den Niederlanden, um sich dem FC Bayern München anzuschließen. Doch der heute 23-Jährige kam nur zu einigen Einsätzen für die erste Mannschaft. Mangels Spielpraxis wurde der Stürmer nach Italien und Belgien verliehen. Seit Juli 2024 steht Zirkzee bei Manchester United unter Vertrag. Und bei dem englischen Top-Klub scheint es für das einstige Juwel aktuell richtig gut zu laufen.

FC Bayern München: Ex-Spieler schlägt plötzlich ein

Nach dem 1:1-Unentschieden im Europa-League-Achtelfinale gegen Real Sociedad kommen die ManU-Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie feiern Zirkzee, der bei dem Spiel den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielte und eine gute Leistung zeigte.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, befindet sich der Angreifer schon seit Wochen in einer starken Verfassung – und das trotz der Schwächephase seiner Mannschaft. Für 36,5 Millionen Pfund (circa 43,5 Millionen Euro) wechselte Zirkzee im Sommer von Bologna nach England. Nun zeigt er, dass er sein Geld wert ist.

Fans feiern Zirkzee

In der Saison 2024/25 erzielte Zirkzee bisher in 41 Spielen schlappe sechs Tore, gab zwei Torvorlagen – viel zu wenig für einen Stürmer! Noch im Dezember wurde er nach seiner Auswechslung in der 33. Minute bei der 0:2-Niederlage gegen Newcastle ausgebuht. Das nahm der Offensivakteuer wohl zum Anlass, um noch mehr Gas zu geben.

Seine Bemühungen entgehen den Fans natürlich nicht. Sie überschütteten Zirkzee nach dem Sociedad-Spiel in den sozialen Netzwerken mit Lob.

„Von den Ausbuh-Rufen im Old Trafford bis hin zu zwei starken Leistungen in Folge. Er hat sich still und leise in die Mannschaft gespielt und es war schwierig, ihn fallen zu lassen. Ich freue mich so für Joshua Zirkzee“, heißt es beispielsweise von einem ManU-Fan.

Man darf gespannt sein, wie sich Zirkzee in den kommenden Wochen entwickelt – die Anhänger seines Klubs hat er jetzt jedenfalls auf seiner Seite.