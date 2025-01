FC Bayern München: Alles klar mit Zugang! Rekordmeister greift wohl tief in die Tasche

Der FC Bayern München steht offenbar ganz kurz vor der ersten Neuverpflichtung des Winters! Hatte der Rekordmeister jüngst bereits verkündet, dass Tom Bischof ab Sommer in der bayrischen Landeshauptstadt spielen wird, kommt jetzt eine Sofort-Verpflichtung dazu.

Wieder schnappt sich der FC Bayern München eines der größten deutschen Talente! Mit Jonas Urbig vom 1. FC Köln ist wohl alles klar. Behebt man damit auch das Nachfolger-Problem, wenn Manuel Neuer abtritt?

FC Bayern München vor Verpflichtung

In den letzten Tagen hatte sich die Verpflichtung Urbigs bereits angedeutet. Weil Bayerns Ersatzkeeper Daniel Peretz mit einer Nierenverletzung für geraume Zeit ausfällt, braucht der FCB kurzfristig Verstärkung. Deshalb intensivierte man seine Bemühungen beim Kölner Torwart-Juwel.

Wie „Sky“ jetzt berichtet, ist in den Verhandlungen jetzt der Durchbruch gelungen. Demnach habe es unter der Woche ein geheimes Treffen gegeben, bei dem man sich endlich auf die Ablösemodalitäten einigen konnte.

Teurer Ersatzkeeper

Und für einen weitestgehend unerfahrenen Ersatzkeeper greift der FC Bayern München durchaus tief in die Tasche. Demnach soll sich die Ablöse bei diesem Transfer auf rund sieben Millionen Euro belaufen, auf die weitere drei Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen können.

Urbig werde in Kürze einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und sich damit langfristig an den Rekordmeister binden. Damit dürfte das Torwart-Talent auch ein ganz heißer Kandidat auf die Nachfolge Manuel Neuers sein, sollte der Weltmeister-Torwart von 2014 in den kommenden Jahren seine Karriere beenden.

FC Bayern München muss wichtige Frage beantworten

Für den Moment bleibt Neuer natürlich gesetzt. Doch nicht mehr lange und der FCB muss die Frage nach seinem Erben beantworten. Denn neben Peretz und Urbig hätte man auch noch Alexander Nübel. Der kam schon vor einigen Jahren als potenzieller Neuer-Nachfolger von Schalke, hatte aber keine Chance auf Einsätze. Aktuell ist er nach Stuttgart ausgeliehen.