FC Bayern München: Abschied rückt näher! Top-Klub macht bei FCB-Star Ernst

Der FC Bayern München steht vor einem wegweisenden Sommer. In der kommenden Saison möchte man mehr als nur einen Titel gewinnen. Dafür gilt es, die richtigen Schlüsse im Sommer zu ziehen, den Kader gezielt zu verstärken oder an den richtigen Stellen zu verdünnen.

Die beiden großen Transferziele des FC Bayern München für den Sommer heißen Jonathan Tah und Florian Wirtz. Die beiden (Ex-) Leverkusen-Stars sollen nach München kommen, doch im Gegenzug sollen einige Stars gehen.

FC Bayern München: Zaragoza vor dem Abflug?

Im Januar 2024 wechselte Bryan Zaragoza erst auf Leihbasis, im Sommer wechselte er dann für knapp 12 Millionen fest nach München. Doch wirklich Fuß fassen konnte der junge Spanier nicht, schon im gleichen Sommer ging es für den Flügelflitzer zurück in die Heimat. Er wurde nach Osasuna verliehen.

Dort kam er in der abgelaufenen Saison regelmäßig zum Einsatz und sammelte sieben Torbeteiligungen in 27 Pflichtspielen. Durch eine starke Saison hat er sich wieder in eine gewisse Form gespielt. Doch in München scheint er weiterhin keine Zukunft zu haben, Zaragoza scheint ein großes Missverständnis zu werden.

++ FC Bayern München: Fans fallen vom Glauben ab – Champions-League-Knall offiziell ++

Laut „fichajes.net“ soll sich der FC Bayern inzwischen dazu entschieden haben, Zaragoza auf den Markt zu stellen. Und es soll auch schon die ersten Interessenten geben – darunter ein Top-Klub aus Spanien.

San Sebastian mit den besten Karten?

Für San Sebastian war die abgelaufene Saison eine echte Enttäuschung. Im besten Fall könnte es noch Platz neun für den Traditionsklub werden. Im Sommer soll aufgerüstet werden und ein Neuzugang könnte auf den Namen Zaragoza hören. Denn laut „fichajes.net“ habe der La-Liga-Klub den Bayern-Star auf dem Zettel.

Weitere News:

San Sebastian werden in einem möglichen Poker um Zaragoza die besten Chancen zugerechnet. Die Anzeichen, dass die Zeit des 23-Jährigen beim FCB nach nur mageren sieben Einsätzen im Sommer endgültig enden wird.