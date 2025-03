FC Bayern München: Müller-Aus? Entscheidung um FCB-Legende gefallen

Er steht wie kaum ein zweiter für den FC Bayern München, trägt seit fast zwei Jahrzehnten das Trikot des deutschen Rekordmeisters und hat mit „seinem“ FCB alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er ist in all den Jahren, die er sich für den Verein aufgeopfert hat, eine Legende an der Säbener Straße geworden. Thomas Müller ist der personifizierte FC Bayern.

Dass der FC Bayern München in wenigen Monaten ohne Müller auflaufen könnte, scheint nicht nur für FCB-Fans surreal. Und doch deutet immer mehr daraufhin, dass seine aktive Karriere bei den Bayern nach der Saison endet!

FC Bayern München: Müller-Ende im Sommer

In den vergangenen Tagen häuften sich die Berichte, dass Müller die letzten Wochen als FCB-Profi erlebt. Die „Sport Bild“ hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass die Tendenz klar zur Trennung beider Seiten gehe. Nun legt der „Kicker“ nach: Der Routinier wird keinen neuen Vertrag bei den Bayern bekommen.

Demnach gab es bereits vor rund zwei Wochen ein Gespräch zwischen Sportvorstand Max Eberl und der Spielerseite, in dem Müller die Klubentscheidung mitgeteilt wurde. Müller hätte dem Vernehmen nach gerne noch eine Saison dran gehängt. Doch dazu wird es wohl nicht kommen.

Nach 17 Jahren als Bayern-Profi wird seine Zeit im Sommer enden. Aus dem Vereinsumfeld heißt es, Müller wurde vertraglich ein Abschiedsspiel zugesichert. Und wie es aussieht, wird das früher kommen, als so manchem FCB-Fan lieb ist.

Bleibt Müller dem FCB erhalten?

„Sport Bild“ und „Kicker“ berichten zudem, dass Müller eigentlich noch nicht an ein Karriereende denken würde. So könnte die US-amerikanische Fußballliga, die MLS, eine Option sein. Denn ein Wechsel innerhalb Europas komme für Müller wohl nicht infrage. Der FC Bayern München hat jedoch andere Pläne mit seiner Legende.

Der FC Bayern hat großes Interesse daran, Müller nach der Karriere in einer anderen Funktion einzubinden, man sieht ihn als idealen Repräsentanten. Ihm stehen an der Säbener Straße alle Türen offen. Er soll auch nach seiner aktiven Karriere bei den Bayern ein Aushängeschild des Klubs bleiben. Und das direkt nach seinem letzten Spiel im FCB-Dress – welches dies auch sein mag.