Bayern München: Matthäus-Klartext! FCB-Legende warnt Kompany und Co.

Den Vorsprung vor Leverkusen verteidigt, in der Champions League weitergekommen und einen satten 4:0-Erfolg gegen Frankfurt gefeiert – die letzten Wochen hätten für Bayern München schlechter laufen können. Und doch steht die entscheidende Saisonphase nun vor der Brust: In der Champions League geht es erneut gegen Bayer, in der Bundesliga möchte man den Titel schnellstmöglich einfahren.

Das Zauberwort für die kommenden Wochen wird die bekannte Belastungssteuerung. FCB-Chefcoach Vincent Kompany wird die Balance zwischen CL-Kracher und Bundesliga-Alltag finden müssen. In dem Zuge warnt Lothar Matthäus Bayern München.

Bayern München: Matthäus warnt vor B-Elf

Rekordnationalspieler Matthäus rät sowohl den Münchnern als auch den Leverkusenern vom Schonen einiger Leistungsträger am kommenden Spieltag ab. „Ich würde es für keine gute Idee halten, mit einer B-Elf aufzulaufen, denn so etwas könnte nach hinten losgehen“, schrieb Matthäus in seiner „Sky“-Kolumne.

„Die Spieler wären dann zehn bzw. neun Tage ohne Wettkampf“, warnte Matthäus. „Solch lange Pausen sind die Profis beider Mannschaften gar nicht gewohnt. Einen topfitten Spieler komplett zu schonen, könnte zur Folge haben, dass er erst wieder in den Wettkampfrhythmus finden muss“, so die DFB-Legende weiter.

++ FC Bayern München zittert nach Kimmich-Schock! Jetzt steht es fest ++

Doch Matthäus ist sich auch sicher, dass der Fokus der beiden Fußball-Giganten erst nach dem kommenden Bundesliga-Spieltag auf das direkte Duell in der Champions League richten wird. „Mit einer kompletten B-Elf aufzulaufen oder ein Spiel abzugeben, das wird es ganz sicher nicht geben“, ist sich der 63-Jährige sicher.

Kimmich für CL-Kracher fit?

Bereist am Freitag (28. Februar) muss der FCB zum Topspiel zum Vizemeister aus Stuttgart. Leverkusen hingegen empfängt einen Tag später Eintracht Frankfurt – für beide Mannschaften steht also ein echtes Hammerspiel an. Aus Bayern-Sicht bleibt die große Frage, wie schnell der angeschlagene Joshua Kimmich wieder fit wird.

Weitere News:

Der FCB verkündete lediglich, dass Kimmich „vorerst kürzertreten“ müsse. Die Trainingswoche wird also nur kaum oder in kleinen Teilen bestreiten. Er war gegen Frankfurt ausgewechselt worden. So ist es möglich, dass man den Mittelfeld-Superstar für das CL-Hinspiel schont.