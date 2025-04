Bayern München nimmt Premiere-League-Star ins Visier – wird ER der Kane-Ersatz?

In der aktuellen Saisonphase bekommt Bayern München einmal mehr zu spüren, wie wichtig es ist, einen breiten Kader zu haben. Mit 26 Mann ist der Kader ohnehin nicht allzu riesig – kommt dann eine solche Verletzungsmisere, wird es umso bitterer.

Eine Position, auf der sich Bayern München im kommenden Sommer in jedem Fall breiter aufstellen möchte, ist der zentrale Stürmer. Harry Kane ist gesetzt, doch dahinter wird es eng. Daher soll ein Back-Up-Angreifer mit Perspektive her. Kommt dieser – wie auch schon Kane – aus der Premiere League?

Bayern München hat Ex-City-Juwel auf dem Zettel

In der englischen Premiere League läuft so mancher Starstürmer rum. Einer der besten zentralen Angreifer in dieser Saison ist Liam Delap. Der Youngster spielt derzeit für Aufsteiger Ipswich Town und ist dort zu einem echten Shootingstar geworden. Derzeit steht er bei 14 Torbeteiligungen in 31 Spielen. Und das in einer der schwächeren Offensiven der Liga.

Groß geworden in der Jugend von Manchester City gilt Delap schon seit Jahren zu den größten Sturmtalenten Englands. Der ganz große Durchbruch war ihm bis zu dieser Saison jedoch verwehrt geblieben. Das änderte sich in Ipswisch, wo er endgültig zu einem Top-Stürmer reifte.

Mit seinen Leistungen hat er sich auch auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt. Laut „Sky“ soll unter anderem der FC Bayern Interesse an Delap zeigen. So soll der Engländer ein möglicher Ersatzstürmer für Landsmann Kane sein.

Dicke Konkurrenz für Eberl und Co.

Doch nicht nur die Bayern haben Delap auf dem Schirm. Auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin und die AC Mailand sollen ihre Fühler nach dem englischen Angreifer ausgestreckt haben. Dazu hielten sich zuletzt Gerüchte, dass der FC Liverpool, Chelsea, Manchester United und Newcastle United an Delap interessiert sein sollen.

Aufgrund des bevorstehenden Abstiegs von Ipswich dürfte Delap noch ein wenig günstiger werden. Und doch müssten die möglichen Interessenten laut „Sky“ noch immer rund 34,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Ist er den Bayern diese Summe wert?