FC Bayern München: Eberl-Hammer! Transfer-Entscheidung wohl gefallen

Wenn die Winter-Transferperiode immer näher rückt, wird es auch beim FC Bayern München spannend: Kommen Neuverstärkungen? Wird es Abgänge geben? Sportvorstand Max Eberl wird dabei im Fokus stehen, der für die Transfers beim Rekordmeister verantwortlich ist.

Und Eberl hat auch direkt schon mal eine Transfer-Entscheidung beim FC Bayern München getroffen. Es geht nämlich um Leon Goretzka, der seit Saisonbeginn die Schlagzeilen beim FCB schreibt.

FC Bayern München: Eberl trifft Goretzka-Entscheidung

Denn im Sommer sollte Leon Goretzka den FC Bayern München verlassen. Allerdings kämpfte sich der Mittelfeldspieler von der Tribüne bis in die Startelf des Rekordmeisters zurück. Dabei hatte der 29-Jährige auch von einigen Verletzungen seiner Teamkollegen profitiert.

Nichtsdestotrotz wird sich nichts an der Zukunft von Goretzka ändern. Wie „Sky“ erfahren haben will, hat Eberl eine Entscheidung getroffen: Goretzka soll die Bayern verlassen. Im besten Fall wollen die Münchener ihn im Winter loswerden.

Sollte es da zu keinem festen Transfer kommen, wäre optional auch eine Leihe mit Kaufpflicht möglich. Im kommenden Sommer will sich der FCB dann endgültig vom ehemaligen Nationalspieler trennen.

Alles geben für Wirtz-Transfer

Bis 2026 hat Goretzka beim FC Bayern München noch Vertrag, weshalb dann eine Ablösesumme dabei rausspringt. Dieses Geld soll dann dabei helfen, den ersehnten Hammer-Transfer von Florian Wirtz zu ermöglichen. Der Star von Bayer Leverkusen ist das große Wunschziel des Rekordmeisters.

Doch der FCB ist nicht der einzige Verein, der Wirtz haben will. So sollen auch Real Madrid und Manchester City ernst machen und den deutschen Nationalspieler gerne verpflichten. Es bahnt sich also ein Transfer-Poker um den Mittelfeldspieler an. Wer den Zuschlag bekommen wird, zeigt sich dann in den kommenden Monaten.

Eine weitere Entscheidung ist bereits gefallen, wie Eberl nun selbst verkündete. Dabei stand die offizielle Mitteilung der Münchener sogar noch aus.