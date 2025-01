FC Bayern München: Jetzt herrscht Klarheit! Davies-Zukunft entschieden

In den vergangenen Wochen und Monaten war es nahezu täglich ein Streit-Thema beim FC Bayern München: Verlängert Alphonso Davies nun seinen Vertrag bei dem deutschen Rekordmeister oder nicht? Sein jetziges Arbeitspapier läuft nach der Saison aus.

Immer wieder standen die Verhandlungen kurz vor dem Aus, die Verlängerung von Davies galt mehrmals bereits als gescheitert. Doch nun herrscht Klarheit: Davies wird auch über den Sommer hinaus beim FC Bayern München bleiben.

FC Bayern München: Davies-Verlängerung unter Dach und Fach

Es war ein irres Hin und Her zwischen den Bayernbossen um Max Eberl und der Davies-Seite. Nun können jedoch alle Beteiligten durchatmen: Man hat sich endlich einigen können. Der Kanadier wird laut „Sky“ weiterhin in rot-weiß spielen.

Demnach wird der Linksverteidiger ein Gehalt von etwa 15 Millionen Euro brutto ab Sommer verdienen – damit steigt er intern weiter auf. Dazu bekommt der 24-Jährige eine Unterschriftsprämie und spezielle Boni in seinen Kontrakt verankert.

Entscheidend in diesem Prozess des Durchbruchs soll zudem Davies‘ starker Wunsch, an der Säbener Straße bleiben zu wollen, gewesen sein. Nun bindet er sich also für fünf weitere Jahre an den Rekordmeister.

Folgen nun Musiala und Co.?

Nachdem man den Davies-Coup nun dingfest machen konnte, werden die Vereinsverantwortlichen schon in Kürze nachlegen wollen. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Thomas Müller sollen ebenfalls ein neues Arbeitspapier unterschreiben.

Die FCB-Fans hoffen natürlich, dass alle vier Stars weiterhin in München bleiben. Das größte Fragezeichen ist wohl hinter Müller. Der Ur-Bayer soll wohl mit einem Karriereende liebäugeln. Bei Neuer und Musiala ist man hingegen auf einem sehr guten Weg. Auch Kimmich soll sich einen Verbleib gut vorstellen können.