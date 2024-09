FC Bayern München: Transfer-Hammer? Plötzlich ist ER im Gespräch

Der FC Bayern München ist sehr stark in die neue Saison gestartet, ist nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen. Dabei musste der Rekordmeister aber schon einmal auf Manuel Neuer verzichten. Mit Oberschenkelproblemen verpasste er das Spiel in Bremen. Tatsächlich fällt der 38-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger aus.

Jetzt gibt es Berichte aus England, dass der FC Bayern München sich nach einem neuen Torwart umsieht. Die Wahl soll auf Alisson vom FC Liverpool gefallen sein. Aber wie viel Sinn würde eine Verpflichtung wirklich machen?

FC Bayern München mit Interesse an Alisson?

Mit 38 Jahren ist Neuer bereits im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, würde aber wohl gerne noch verlängern. Dennoch soll sich der FC Bayern München bereits nach einer Alternative umschauen, denn Neuer muss immer öfter Verletzungspausen einlegen.

Laut der „Sun“ hat der FC Bayern München deshalb nun Alisson vom FC Liverpool ins Visier genommen. Der Brasilianer sei eine mögliche Option für den Rekordmeister, könnte demnach im nächsten Sommer nach Deutschland wechseln.

Dass Alisson den FC Liverpool verlässt, ist durchaus möglich. Die „Reds“ haben bereits Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia gekauft. Der 24-Jährige spielt in dieser Saison noch auf Leihbasis bei Valencia, stößt aber im nächsten Jahr zur Mannschaft. Alisson soll ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien im Sommer noch abgelehnt haben.

Wie realistisch ist eine Verpflichtung?

Dass ihn sein Weg nach München führt, scheint aber eher unwahrscheinlich. Manuel Neuer denkt noch nicht ans Aufhören – und dann wäre da ja auch noch Alexander Nübel. Der 27-Jährige hat in den letzten Jahren große Schritte nach vorne gemacht. 2026 kehrt er von der Leihe zum VfB Stuttgart zurück zu Bayern München und könnte dann übernehmen.