„Major Tom“ als DFB-Torhymne bei der EM 2024? UEFA verkündet bittere Nachricht für alle Fans

Der 2:0-Sieg der DFB-Elf gegen das französische Starensemble hat den EM-Hype in Deutschland so richtig entfacht. Von der trostlosen Stimmungen der vergangenen Monate ist nicht mehr viel zu spüren. Für viele Fans steht fest: Die EM 2024 kann kommen.

Die DFB-Fans sind nach dem überzeugenden Triumph in Lyon sogar so sehr in Euphorie verfallen, dass in den sozialen Medien eine Petition über eine bestimmte Torhymne gestartet wurde. Der große Wunsch für die EM 2024: „Major Tom“ von Peter Schilling soll nach den Toren der DFB-Elf gespielt werden.

EM 2024: DFB-Fans starten Torhymnen-Petionen für „Major Tom“

Über 40.000 Menschen haben bereits für „Major Tom“ gestimmt. Bei „X“ und Instagram verbreitete sich die Idee, diesen Song als Torhymne zu verwenden. Schon in den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, welche Torhymne Deutschland bei der Heim-EM spielen lassen wird. In den letzten Tagen wuchs der Wunsch nach „Major Tom“ immer mehr.

Auslöser dieses Fan-Wunsches: DFB-Ausrüster Adidas hatte einen seiner Werbeclips für die neuen Trikots mit dem bis heute beliebten Song aus dem Jahr 1982 unterlegt. Spätestens seit dem Spiel gegen Frankreich ist der Hype um diesen deutschen Klassiker riesig.

Sogar Schilling, der Interpret des Songs, hat die Fan-Initiative unterstützt und die Petition auf seinem Instagram-Kanal geteilt. Bisher ist „Kernkraft 400“ von Zombie Nation die Torhymne des DFB-Teams.

UEFA lässt Fan-Traum platzen

Doch der Fan-Wunsch nach „Major Tom“ wurde von der UEFA knallhart abgelehnt. „Die Tor-Jingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024„, teilte die Europäische Fußball-Union auf Anfrage der „Sportschau“ mit.

Bitter für die Fans der deutschen Nationalmannschaft. Der Traum, sich nach einem Tor der DFB-Elf „völlig losgelöst“ zu fühlen, ist also vom Tisch. Ob der DFB dem Wunsch der Fans nachgekommen wäre, sofern die UEFA den Verbänden den Spielraum gelassen hätte, stünde jedoch auch noch in den Sternen. Der Verband hatte sich zu der Thematik noch nicht geäußert.