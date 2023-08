DFB-Pokal im TV und Livestream: VfL Osnabrück – 1. FC Köln siehst du hier live im Free-TV

64 Mannschaften, 63 Spiele, ein Sieger – der DFB-Pokal ist für die deutschen Vereine der „einfachste“ Weg zu einem Titel. Für die Zuschauer vor den TV-Geräten und Livestreams ist es sicherlich der spannendste Wettbewerb im deutschen Fußball. Verlängerung und Elfmeterschießen gibt es im Bundesliga-Alltag nicht.

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze und auch seine eigene TV-Rechte-Verteilung. Wir sagen dir, wie du die Begegnungen des DFB-Pokal im TV und Livestream verfolgen kannst.

DFB-Pokal im TV und Livestream: Diese Duelle laufen im Free-TV

Im DFB-Pokal treten 64 Mannschaften aus ganz Deutschland an. Mit dabei sind alle 18 Bundesligisten, alle 18 Zweitligisten und vier Teams aus der 3. Liga. Zusätzlich qualifizieren sich 21 Mannschaften über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände des DFB und jeweils ein Team aus den mitgliederstärksten Landesverbänden (Bayern, Niedersachsen, NRW). Im K.o.-System wird in insgesamt 63 Partien der Sieger ermittelt. Über 1. Runde, 2. Runde, Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale geht es bis ins Finale.

Übertragen werden die DFB-Pokal-Spiele live im TV und Livestream bei Sky, ARD und ZDF. Sky hält den Großteil der Übertragungsrechte für den DFB-Pokal. Der Pay-TV-Riese zeigt alle 63 Begegnungen des DFB-Pokal live im TV und Livestream. ARD und ZDF teilen sich die Rechte. Die öffentlich-rechtlichen Sender halten die Übertragungsrechte für insgesamt 15 Spiele pro Saison und zeigen diese live im TV und im Livestream. Sowohl die Halbfinal-Spiele als auch das Finale laufen bei ARD und ZDF.

Die 1. Runde des DFB-Pokal (fett: Spiele im Free-TV)

Freitag, 11. August, 18 Uhr

SV Sandhausen – Hannover 96, Sky

1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC, Sky

TuS Bersenbrück – Borussia Mönchengladbach, Sky

Freitag, 11. August, 20.45 Uhr

Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04, ZDF

Samstag, 12. August, 13 Uhr

TSG Balingen – VfB Stuttgart, Sky

Carl Zeiss Jena – Hertha BSC, Sky

Samstag, 12. August, 15.30 Uhr

SV Atlas Delmenhorst – FC St. Pauli, Sky

FC Oberneuland – 1. FC Nürnberg, Sky

TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund, Sky

Viktoria Köln – Werder Bremen, Sky

Teutonia Ottensen – Bayer Leverkusen, Sky

FC Gütersloh – Holstein Kiel, Sky

Samstag, 12. August, 18 Uhr

Hallescher FC – Greuther Fürth, Sky

SV Elversberg – Mainz 05, Sky

Arminia Bielefeld – VfL Bochum, Sky

Sonntag, 13. August, 13 Uhr

Rostocker FC – 1. FC Heidenheim, Sky

Rot-Weiss Essen – Hamburger SV, Sky

Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr

FV Illertissen – Fortuna Düsseldorf, Sky

Makkabi Berlin – VfL Wolfsburg, Sky

RW Koblenz – 1. FC Kaiserslautern, Sky

SpVgg Unterhaching – FC Augsburg, Sky

1. FC Lok Leipzig – Eintracht Frankfurt, Sky

SV Oberachern – SC Freiburg, Sky

Sonntag, 13. August, 18 Uhr

Energie Cottbus – SC Paderborn, Sky

FC Astoria Walldorf – Union Berlin, Sky

FSV Frankfurt – Hansa Rostock, Sky

Montag, 14. August, 18 Uhr

FC Homburg – SV Darmstadt, Sky

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg, Sky

VfB Lübeck – TSG Hoffenheim, Sky

Montag, 14. August, 20.45 Uhr:

VfL Osnabrück – 1. FC Köln, ARD

Dienstag, 26. September, 20.45 Uhr:

Preußen Münster – FC Bayern München, ZDF

Mittwoch, 27. September, 20.45 Uhr:

Wehen Wiesbaden – RB Leipzig, ARD

Die Highlights der Spiele werden alle im Free-TV zu sehen sein. ARD und ZDF teilen sich die Highlight-Rechte für DFB-Pokal-Spiele. Die Clips sind sowohl im frei-empfangbaren TV als auch auf Abruf bei Sportschau.de und zdf.de zu sehen. Sky zeigt ebenfalls Highlight-Clips in der Übertragung und stellt sie Kunden online zur Verfügung.

DAZN zeigt jetzt auch DFB-Pokal

Neu im DFB-Pokal ist der Streamingdienst DAZN. Der große Konkurrent von Sky hat seit dieser Saison ebenfalls Übertragungsrechte für den DFB-Pokal erworben. DAZN lädt auf seiner Plattform immer ab Mitternacht die Highlight-Clips der Duelle. Neben DAZN besitzt auch Sport1 Rechte für den DFB-Pokal. Der Münchner Sender darf am Tag nach den Spielen die Highlights in seiner Berichterstattung verwerten.

DFB-Pokal, 1. Runde: 11. August bis 14. August und 26./27. Dezember 2023

DFB-Pokal, 2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

DFB-Pokal, Achtelfinale: 5/6. Dezember 2023

DFB-Pokal, Viertelfinale: 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024

DFB-Pokal, Halbfinale: 2./3. April 2024

DFB-Pokal, Finale: 25. Mai 2024

