DFB: Bittere Pleite gegen Portugal! Deutschland-Star reist sofort ab

Die Enttäuschung im DFB-Lager ist riesig. Monatelang hatte man auf das Final Four der Nations League im eigenen Land hingefiebert. Mit Portugal hatte Deutschland sogar den vermeintlich machbarsten Gegner der verbliebenen Nationen gezogen. Und dann das.

Nach 1:0-Führung bricht die Nationalmannschaft ein, Portugal sichert sich mit einem 2:1 letztlich den Einzug ins Finale. Für einen Star des DFB-Kaders der vorerst letzte Auftritt im Team. Er reist umgehend ab.

DFB: Nagelsmann-Lob für Woltemade

Es war eine der Entscheidungen, die am Mittwochabend (5. Juni) für überraschte Gesichter gesorgt hatte. Julian Nagelsmann (hier mehr über den Bundestrainer erfahren) entschied sich im Sturm dazu, Debütant Nick Woltemade gleich von Beginn an aufzustellen. Dem 23-Jährigen war in der abgelaufenen Saison der Durchbruch geglückt, hatte eine starke Spielzeit beim VfB Stuttgart mit dem DFB-Pokalsieg krönen können.

+++ Lies hier mehr von uns: Florian Wirtz hat pikante Forderung! Lässt sich Liverpool DARAUF ein? +++

Bei der Nationalmannschaft folgte die nächste Belohnung. Auch wenn Woltemade bei seinem 60-minütigen Debüt keinen Treffer erzielte, gab es Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Er hat sein erstes A-Länderspiel gemacht, da werden weitere folgen“, sagte dieser. Allerdings: Wenn die DFB-Elf am Sonntag (8. Juni) um Platz 3 spielt, wird Woltemade nicht dabei sein!

Abreise zur U21

Denn der Angreifer hat jetzt ein anderes Ziel: die U21-EM! „Jetzt werden wir ihn an die U21 geben. Das habe ich mit Trainer Antonio Di Salvo so besprochen, wenn wir nicht ins Finale kommen“, klärte Nagelsmann im Anschluss an die Portugal-Niederlage auf. An diese Vereinbarung wolle er sich auch halten.

Zwar ist Woltemade mit seinen 23 Jahren für die U21 eigentlich zu alt, doch hier gilt nicht das Alter während des Turniers, sondern das Alter zum Beginn des Qualifikationszeitraums. Und so kam der Stürmer fast in der gesamten Quali zum Einsatz und soll daher jetzt auch mithelfen, den Titel zu holen.

Weitere Nachrichten von uns liest du hier:

Das Turnier startet kurz nach der Nations League. Deutschlands erster Auftritt ist am Donnerstag, 12. Juni gegen Slowenien. Um sich mit der Mannschaft bestmöglich vorzubereiten, reist Woltemade daher frühzeitig vom A-Team des DFB ab. im Kader von Julian Nagelsmann verbleiben damit Niclas Füllkrug, Deniz Undav und Karim Adeyemi als Angreifer.