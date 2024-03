DFB-Team: Neuer-Schock vor Frankreich-Spiel! Star reist verletzt ab

Bei der deutschen Nationalmannschaft reißen die schlechten Nachrichten nicht ab! Das DFB-Team muss in den kommenden Länderspielen wohl auf Torhüter Manuel Neuer verzichten.

Der Bayern-Star ist verletzt vom DFB-Team abgereist. Dabei hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann gerade erst eine Entscheidung getroffen, wer im Tor stehen wird.

DFB-Team: Neuer-Schock vor Frankreich-Spiel!

Was für ein Schock für das DFB-Team! Vor der Heim-EM 2024 in wenigen Monaten will sich Julian Nagelsmann in einigen Länderspielen vorbereiten, doch gegen Frankreich am Samstag (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) wird Manuel Neuer nicht zur Verfügung stehen.

Auch interessant: Toni Kroos mit irrer Enthüllung! ER hätte die DFB-Rückkehr fast verhindert

Der Torwart muss aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Adduktorenbereich abreisen, das hat der DFB selbst verkündet. Eigentlich hatten die Ärzte beim DFB geplant, dass der Bayern-Star das Training am Mittwoch aussitzt, nun aber folgt die sofortige Abreise. Noch am Vormittag hatte Neuer mit der Mannschaft trainiert. Genau da verletzte er sich.

Erst im vergangenen Jahr war Neuer nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch wieder bei Nationalmannschaft im Einsatz gewesen und fand wieder zur Top-Form. Die Abreise folgt außerdem zu einem spannenden Zeitpunkt.

Nagelsmann legt sich auf Neuer fest

Mehreren Medienberichten zufolge soll sich Julian Nagelsmann dazu entschieden haben, mit Manuel Neuer als Stammtorhüter bei der EM 2024 anzutreten. Marc-Andre ter Stegen hat also wieder das Nachsehen gegen seinen Torwart-Rivalen, wird aber im Testspiel in Lyon gegen Frankreich aller Voraussicht nach im Tor des DFB-Teams stehen.

Bislang ist es noch unklar, ob Nagelsmann für den Verletzten Neuer einen weiteren Torhüter nachnominieren wird. Neben ter Stegen stehen noch Oliver Baumann und Bernd Leno im Kader bereit.

Mehr Nachrichten für dich:

Schon am Dienstag (19. März) gab es eine schlechte Nachricht für einen Debütanten. Bayern-Juwel Aleksandar Pavlovic sollte seine ersten Länderspiele für das DFB-Team absolvieren, ist aber erst gar nicht angereist. Hier erfährst du die Gründe.