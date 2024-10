DFB: Völler deutet Nagelsmann-Hammer an – „Werden versuchen, Julian zu überzeugen“

Seit seiner Ankunft beim DFB geht es für die deutsche Nationalmannschaft stetig bergauf. Vor gut einem Jahr übernahm er eine am Boden liegende Mannschaft und formte ein echte Einheit, die die Nation vor allem bei der EM 2024 begeisterte.

Der Vertrag des gerade einmal 37-jährigen Bundestrainers wurde vor der Heim-EM bis nach der WM 2026 verlängert. Bis dahin ist die Zukunft von Julian Nagelsmann also in trockenen Tüchern. Doch wie geht es danach weiter? DFB-Sportdirektor Rudi Völler lässt alle Fans nun träumen!

DFB: Nagelsmann-Verlängerung nicht ausgeschlossen

Demnach träumt man beim DFB weiter davon, Nagelsmann auch über die WM 2026 hinaus im Verband halten zu können: „Wir werden versuchen, Julian zu überzeugen, dass es Sinn macht für ihn, noch ein paar Jährchen weiter Nationaltrainer zu bleiben“, versicherte Völler in „Bild Sport“ bei „Welt-TV“. Der 64-jährige DFB-Boss bleibt aber auch realistisch.

So vermutet Völler: „Ich weiß, dass es ihm gefällt, aber er ist noch ein junger Kerl, der vielleicht auch Ambitionen hat, etwas anderes zu machen“. Damit deutet der ehemalige Weltklasse-Stürmer auf die möglichen Pläne von Nagelsmann an, nach seinem Engagement in der Nationalmannschaft wieder ins Vereinsgeschäft einzusteigen. Sollte sich der 37-Jährige dafür entscheiden, würde es ihm an Angeboten sicher nicht mangeln.

Nagelsmann kann sich „alles vorstellen“

Der Bundestrainer versuchte jüngst, die Diskussionen um ihn aufzuschieben: „Ich kann mir alles vorstellen. Aber es ist noch weit hin. Erstmal wollen wir die Nations League gewinnen, erfolgreich die WM-Qualifikation starten und dann eine gute WM spielen – dann sehen wir weiter“, so Nagelsmann.

Ein klares Dementi zu einem längerfristigen Engagement beim DFB klingt jedenfalls anders. Zumindest dürften nun einige Fans wieder etwas Hoffnung gewonnen haben, den 37-Jährigen doch noch länger an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft zu sehen.