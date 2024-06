DFB: Schock kurz vor EM-Start! Shootingstar muss verletzt abreisen

Noch knapp anderthalb Wochen bis zur EM 2024. Für die Nationalmannschaft wird es langsam ernst. Nach dem Testspiel gegen Griechenland (Freitag, 7. Juni, 20.45 Uhr) dürfte die Anspannung so richtig steigen.

Nun gibt es jedoch eine bittere Botschaft für die DFB-Elf. Ein Akteur hat sich im Training verletzt und musste vorzeitig abreisen. Damit sind seine EM-Hoffnungen endgültig dahin. Doch auch ohne Verletzung stünde er wohl nicht im endgültigen Kader.

DFB: Gruda zieht sich Muskelverletzung zu

Offensivspieler Brajan Gruda hat das EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach vorzeitig verlassen müssen. Der U21-Nationalspieler von Mainz 05 habe eine muskuläre Verletzung in der Wade erlitten, das teilte sein Klub am Mittwoch (5. Juni) mit.

Eigentlich sollte der 20-Jährige bis nach der EM-Generalprobe am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland beim Team bleiben, doch nun ist seine Zeit im Kreise der Nationalmannschaft schon wieder vorbei. Gegen die Ukraine (0:0) kam er nicht zum Einsatz.

Somit muss Gruda weiterhin auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft warten. Nach der EM wird er jedoch wohl wieder nominiert werden. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht den Youngster als tragende Säule für die DFB-Zukunft.

Mit der Muskelblessur hat sich auch Grudas EM-Traum endgültig erledigt. Allerdings wäre er wohl ohnehin mitgenommen worden. Gemeinsam mit Rocco Reitz hat er nur den Kader für die Länderspiele aufgefüllt. Neben diesen beiden Spielern wird jedoch noch ein weiterer DFB-Akteur gestrichen werden müssen. Nagelsmann hatte 27 Spieler nominiert, letztlich dürfen es jedoch nur 26 Spieler im EM-Kader sein.

Weitere News:

Laut ‚Sky‘ stehen mittlerweile fünf Wackelkandidaten fest: Robin Koch, Maximilian Beier, David Raum, Chris Führich und Aleksandar Pavlović. Alle anderen Spieler haben ihre Teilnahme am Turnier dagegen wohl sicher – darunter auch alle vier Torhüter. Eine endgültige Entscheidung soll bis Freitag fallen.