Deutschland – Spanien: Handelfmeter? Jetzt spricht der „Übeltäter“

Es wird die Szene sein, die den Fans nach der EM 2024 in trauriger Erinnerungen bleiben wird: Jamal Musiala zieht in der 106. Minute der Verlängerung ab, der Ball trifft den Arm von Marc Cucurella, doch die Pfeife von Schiedsrichter Anthony Taylor bleibt stumm.

Über diese Szene bei Deutschland – Spanien wird nach wie vor wild diskutiert. Eine endgültige Klärung gibt es nicht. Jetzt hat sich nun auch „Übeltäter“ Cucurella zu der Situation geäußert.

Deutschland – Spanien: Das sagt Cucurella zur Handelfmeter-Szene

Handelfmeter oder nicht? Es ist die Frage, die alle Deutschen auch zwei Tage nach dem EM-Viertelfinale beschäftigt. Bei den Schiedsrichter-Experten gehen die Meinungen auseinander. Für die einen ist es ein Handelfmeter, für die anderen nicht.

Doch was sagt der Mann, der den Ball an die Hand bekam? Auf einer Pressekonferenz am Sonntag (7. Juli) schlug er sich auf die Seite des Schiedsrichters: „Ich bin ein Fußballspieler, ich mische mich in solche Bewertungen nicht ein. Aber wenn die Schiedsrichter sagen, dass es kein Handspiel war, respektiere ich das. Denn die Schiedsrichter sind diejenigen, die diese Entscheidungen treffen müssen. Wenn sie es so sagen, sage ich auch, dass es kein Handspiel war.“

Cucurella erklärte: „Ich verstehe, dass es eine etwas zweifelhafte Situation ist. Wir alle sind müde davon, verschiedene Situationen zu sehen, von denen manche als Handspiel bewertet werden und andere nicht. Letztlich denke ich aber, dass nicht über die Szene gesprochen werden würde, wenn Deutschland gewonnen hätte.“

Cucurella: Kroos hätte vom Platz fliegen müssen

Und dann verwies er noch auf Kroos‘ Foulserie, die ohne Konsequenzen blieb: „Das sind Dinge, die nun mal passieren. Wir hätten uns auch darüber beschweren können, dass Kroos früher eine Gelbe Karte bekommen haben und später einen Platzverweis gesehen haben müsste. Aber die Schiedsrichter sind auch Menschen und müssen sehr schnelle Entscheidungen treffen.“

Schließlich sagte Cucurella: „Fußball ist ein Spiel von Fehlern und guten Aktionen und letzten Endes hatten wir mehr gute Aktionen als Deutschland, konnten ein Tor mehr erzielen und in die nächste Runde einziehen.“ Ganz so einfach werden sich die deutschen Fans damit aber wohl nicht abfinden können.