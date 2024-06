Deutschland – Schweiz: Deutsche Fans schäumen vor Wut – diese Szene ist schuld

Nach zwei überzeugenden Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) ging es auch bei Deutschland – Schweiz gut los für das DFB-Team. Doch dann wurde der frühe Treffer von Robert Andrich wieder einkassiert.

Der VAR hatte etwas dagegen. Die Rücknahme des Treffers bei Deutschland – Schweiz sorgte bei den deutschen Fans für reichlich Unverständnis. Und das ist noch harmlos ausgedrückt…

Deutschland – Schweiz: Deutsche Fans wüten über VAR

16 Minuten waren gespielt, als der Ball im Schweizer Netz zappelte. Robert Andrich hatte die deutsche Elf per Aufsetzer in Führung gebracht – dachten alle und jubelten ausgelassen. Doch dann schaltete sich der Video-Schiedsrichter ein, schickte Schiri Daniele Orsato an die Seitenlinie. Auf dem Fernseher wurde dem Italiener eine Szene zwischen Jamal Musiala und Michel Aebischer gezeigt.

+++ Deutschland – Schweiz: Unfairer Nachteil für Gruppensieger +++

Kurz vor Andrichs Schuss traf das deutsche Juwel seinen Gegner im Strafraum leicht an der Wade. Ein Foul? Vielleicht. Eine klare Fehlentscheidung, das Tor zu geben? Eher nicht. Und dennoch kassierte Orsato das Tor wieder ein. Das fanden die deutschen Fans überhaupt nicht lustig. Sie machten ihrem Ärger im Netz Luft:

„Der Pfiff passt so überhaupt nicht zur Linie der Schiris. Musiala zieht sogar zurück!“

„Und mal wieder keine klare Fehlentscheidung!“

„Wie mich das abfucked. Der Ball ist weg, hat mit der Torerzielung NICHTS zu tun.“

„Ich verstehe nichts mehr, liebe Schiris.“

„Schafft endlich diesen verkackten VAR ab. Das ist doch einfach nur krank.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Noch ärgerlicher wurde das zurückgepfiffene Tor, als zehn Minuten später Dan Ndoye auf der anderen Seite traf und die „Nati“ bei Deutschland – Schweiz in Führung brachte. Alle Highlights der Partie findest du hier.