Deutschland – Schottland: Der entscheidende Faktor? Vor IHM zittern die Schotten

Das Warten hat endlich ein Ende! Der Startschuss zur EM 2024 fällt mit der Begegnung zwischen Deutschland und Schottland. Beide Nationen treffen am 14. Juni (21 Uhr) in der Münchener Allianz-Arena aufeinander.

Deutschland ist gegen Schottland der klare Favorit, will die EM-Euphorie im eigenen Land zum Kochen bringen. Im Fokus steht dabei ein Nationalmannschaftsrückkehrer. Vor ihm zittern auch die Schotten, wie der ehemalige schottische Nationalspieler Paul Lambert im Interview mit dieser Redaktion erzählt.

Deutschland – Schottland: Alle Augen auf Kroos

Als Toni Kroos Ende Februar verkündete, sein Comeback für die Nationalmannschaft zu geben, war die Euphorie groß. Der Mittelfeldstratege ist zweifelsohne einer der besten und erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten. Das unterstrich er nicht zuletzt mit dem erneuten Gewinn der Champions League.

Nach dieser Saison macht er Schluss mit seiner langen Karriere, doch vorher will er bei der EM den letzten großen Titel holen, der in seiner Sammlung noch fehlt. Ein Sieg von Deutschland gegen Schottland wäre dafür ein erster wichtiger Schritt, bei dem Kroos beinahe sicher von Anfang an mithelfen darf.

„Ein großes Plus“

Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät Schottland-Legende Paul Lambert, dass Kroos auch der deutsche Spieler ist, über den die Schotten vor dem Eröffnungsspiel am meisten sprechen. „Die Rückkehr von Toni Kroos ist ein großes Plus für Deutschland, vielleicht der größte Bonus“, sagt er.

Dass der 34-Jährige noch immer ein wichtiger Faktor sei und Spiele entscheiden kann, hat er in dieser – seiner letzten Saison – noch mal eindrucksvoll unterstrichen. Auch dank seiner Vorlagen und Traumpässe holte Real Madrid die Meisterschaft und gewann die Königsklasse.

Paul Lambert kennt sich als Ex-BVB-Spieler in Deutschland aus. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Deutschland – Schottland: Anerkennung wächst

Allerdings wächst die gesamtdeutsche Anerkennung auf der Insel. Gerade von vielen Premier-League-Fans als „Bauernliga“ verspottet, sorgten Borussia Dortmund und Bayern München in der Champions League für Aufsehen. „Die deutschen Teams und Spieler werden immer stärker und stärker“, lobt Lambert.

Neben Kroos hat er vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland übrigens noch zwei weitere Spieler, auf die seine Landsleute unbedingt achten müssen: Jamal Musiala und Ilkay Gündogan. „Sie sind ebenfalls fantastische Spieler“, schwärmt er.

