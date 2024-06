Deutschland – Schottland: Plötzlich kippt die Stimmung – Nagelsmann-Entscheidung steht in völlig neuem Licht

Vor der EM 2024 traf Julian Nagelsmann eine Entscheidung, die in Deutschland auf viel Unverständnis stieß: Der Bundestrainer verzichtete auf eine Nominierung von BVB-Star Mats Hummels.

Kurz vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland kippt nun aber die Stimmung. Aufgrund der Entwicklungen und Enthüllungen um Mats Hummels können immer mehr Menschen die Entscheidung nachvollziehen – vor allem jene, die es nicht mit dem BVB halten.

Deutschland – Schottland: Hummels-Entscheidung plötzlich nachvollziehbar

Mit überragenden Leistungen in der Champions League spielte sich Hummels wieder in den Fokus der Nationalmannschaft. Viele hielten den 35-jährigen Innenverteidiger für unverzichtbar. Nagelsmann blieb jedoch bei seiner Entscheidung und verzichtete auf eine Nominierung des BVB-Stars – zum Unverständnis der Fans.

Die neuesten Entwicklungen um Hummels lassen die Stimmung aber allmählich kippen. Hummels gab der „Sport Bild“ vor dem Champions League ein Interview mit ordentlich Sprengkraft. Er kritisierte Trainer Edin Terzic öffentlich: „So darf Borussia Dortmund nicht auftreten – gegen keinen Gegner dieser Welt. Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen.“

Hummels soll den BVB dann laut Medienberichten sogar vor die Wahl gestellt haben: Er bleibe nur, wenn Terzic geht. Inzwischen hat Terzic seinen Rücktritt erklärt, allerdings wird wohl auch der Vertrag von Hummels bei Borussia Dortmund nicht verlängert.

Der 35-Jährige ist dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Das zeigen die neuesten Entwicklungen. Und genau das könnte ihm zum Verhängnis geworden sein. Denn: Einen Stinkstiefel – oder besser gesagt: Einen Spieler, der den Trainer womöglich öffentlich kritisiert und intern Stimmung gegen ihn macht, kann das DFB-Team bei der EM 2024 nicht gebrauchen. Und da Hummels ohnehin nur eine Ersatzrolle zugekommen wäre, verzichtete Nagelsmann lieber auf die Nominierung.

„Das ist eine tickende Zeitbombe“

Inzwischen hat sich auch das Bild der Fans etwas gewandelt. In den Sozialen Medien heißt es da beispielsweise: „Wenn man das alles über den BVB so liest, kann man Julian Nagelsmann nur zur Entscheidung gratulieren, Mats Hummels nicht zu nominieren.“

Und auch die Aussagen von Ex-Trainer Christoph Daum im „Spiegel“ untermauern dies: „Was ich mitbekommen habe, haben einige aus der Nationalmannschaft und dem Umfeld gesagt: ‚Das ist eine tickende Zeitbombe.‘ Darum lieber nicht.“

Weiter erklärt er: „Mats Hummels ist jemand, der sehr dezidiert seine Meinung äußert – auch ungefragt. Das war nicht unbedingt das, was man sich unter Teamgeist, Harmonie und Zusammenhalt vorgestellt hat.“

Bei den Fans von Borussia Dortmund hat Hummels aber weiterhin den vollen Rückhalt. Sie würden sich wünschen, dass er bleibt. Danach sieht es aktuell aber nicht aus…