Deutschland – Japan: Flick plaudert Interna aus – „Geschockt und unzufrieden“

Bald ist es so weit. Am Mittwoch (23. November) greift die DFB-Elf in die Weltmeisterschaft ein. Am ersten Spieltag der Gruppe E heißt es in Katar Deutschland – Japan. Mit Spannung wird der Auftritt von Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. erwartet.

Ums Sportliche ging es von Deutschland – Japan aber kaum. Über allem schwebte die Diskussionen um verbotene Kapitänsbinden. Vor der Partie berichtet Bundestrainer Hansi Flick, wie die Mannschaft das Verbot aufgenommen hat.

Deutschland – Japan: Heftige Diskussionen

Seit Montag gibt es bei der Weltmeisterschaft kein anderes Thema mehr als das Verbot der One-Love-Kapitänsbinden. Sieben Landesverbände hatten mit ihren Kapitänen entschieden, diese Tragen zu wollen. Es sollte ein Zeichen für Gleichberechtigung und Diversität sein. Dann schritt die FIFA ein.

Der Weltverband verbot kurzerhand das Tragen der Binde – diese sei ein politisches Zeichen und dass will man beim Turnier in Katar nicht. Von dem Verbot ist auch Deutschland gegen Japan betroffen. Manuel Neuer hatte seinen Auftritt mit der Binde fest eingeplant.

Flick gibt DFB-Einblicke

Wie Hansi Flick vor der Partie Deutschland – Japan berichtet, seien die Spieler vom Verbot und dem Einknicken der Verbände überrascht gewesen. „Die Mannschaft ist geschockt und unzufrieden, dass es nicht machbar ist, ein Zeichen für Menschenrechte und für Vielfalt zu setzen“, erklärte Flick bei einer Pressekonferenz.

Diese Werte lebe die gesamte Mannschaft, das erlebe er jeden Tag. Zum täglichen Leben gehören Wertschätzung und Respekt dazu, so Flick. Aber es gebe Parteien, die das „nicht so sehen“, schoss er in Richtung FIFA.

Deutschland – Japan: Nicht noch eine Blamage

Sportlich will Deutschland gegen Japan eine erneute WM-Blamage verhindern. Beim letzten Turnier 2018 fuhr man nach der Gruppenphase nach Hause. Der Auftakt ging gegen Mexiko damals in die Hose.