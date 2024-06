Deutschland: Ohne Hummels und Goretzka – das ist der deutsche EM-Kader

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 wurde bereits am 16. Mai bekannt gegeben und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann umfasst der Kader eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die für frischen Wind sorgen sollen. Einige bekannte Gesichter fehlen überraschend, während neue Spieler ihre Chance erhalten.

Welche Jungs für Deutschland bei der EM 2024 auf dem Platz stehen, erfährst du in diesem Text.

Deutschland: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024

Torhüter: Im Tor der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 stehen erfahrene und bewährte Spieler. Manuel Neuer, der Kapitän und langjährige Rückhalt des FC Bayern München, führt die Riege an. An seiner Seite stehen Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Diese drei Torhüter bringen eine Mischung aus internationaler Erfahrung und konstant guten Leistungen mit. Neuer, der schon bei zahlreichen Turnieren für Deutschland im Tor stand, wird voraussichtlich als Stammtorhüter starten, während ter Stegen und Baumann als zuverlässige Alternativen bereitstehen.

Besonders auffällig ist das Fehlen von Alexander Nübel, der aufgrund von Verletzungssorgen bei Leroy Sané nicht nominiert wurde. Stattdessen entschied sich Nagelsmann, einen zusätzlichen Feldspieler in den Kader aufzunehmen. Nübel, der in der vergangenen Saison gute Leistungen zeigte, bleibt somit eine Option für die Zukunft, aber nicht für dieses Turnier.

Abwehr: Die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 besteht aus einer Mischung aus erfahrenen Spielern und neuen Gesichtern. Antonio Rüdiger von Real Madrid und Joshua Kimmich vom FC Bayern München sind die erfahrenen Stützen der Verteidigung. Beide Spieler haben sich in ihren Vereinen und der Nationalmannschaft als unverzichtbare Akteure etabliert. Ergänzt werden sie durch Spieler wie Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Robin Koch von Eintracht Frankfurt, die frischen Wind in die Abwehrreihe bringen sollen.

Eine Überraschung in der Abwehr ist die Nominierung von Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. Anton hat sich durch seine konstanten Leistungen in der Bundesliga einen Platz im Kader verdient. Auch Benjamin Henrichs von RB Leipzig und David Raum von RB Leipzig gehören zu den Spielern, die sich in der Verteidigung beweisen sollen.

Mittelfeld ohne Goretzka, Can nachnominiert

Mittelfeld: Das Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 ist gespickt mit talentierten und erfahrenen Spielern. Toni Kroos von Real Madrid und İlkay Gündoğan vom FC Barcelona gehören zu den bekanntesten Namen. Beide Spieler haben bereits zahlreiche internationale Titel gewonnen und bringen viel Erfahrung mit. Sie sollen das Mittelfeld stabilisieren und die jungen Talente anführen. Jamal Musiala vom FC Bayern München und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sind die aufstrebenden Stars, die für Kreativität und Tempo im Spiel sorgen sollen.

Eine bemerkenswerte Nominierung war die von Aleksandar Pavlović, einem jungen Talent vom FC Bayern München. Er musste allerdings kurzfristig wegen einer Infekt passen. Emre Can von Borussia Dortmund wurde nachnominiert. Leroy Sané, ebenfalls vom FC Bayern München, ist trotz seiner Verletzungssorgen im Kader.

Angriff: Im Angriff der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 finden sich sowohl erfahrene Spieler als auch vielversprechende Talente. Thomas Müller vom FC Bayern München ist einer der dienstälteste Spieler im Kader und bringt viel Turniererfahrung mit. An seiner Seite stehen Kai Havertz vom FC Arsenal und Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund. Diese Spieler sollen für die nötige Durchschlagskraft im Angriff sorgen und die deutsche Mannschaft zu Erfolgen führen.

Eine überraschende Nominierung im Angriff ist Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim. Beier hat eine starke Saison gespielt und sich seinen Platz im Kader verdient. Auch Deniz Undav vom VfB Stuttgart gehört zu den Spielern, die ihre Chance nutzen sollen.

Diese Auswahl zeigt die Strategie von Julian Nagelsmann, eine Balance zwischen Erfahrung und jugendlichem Elan zu finden. Die Nicht-Nominierung bekannter Spieler wie Leon Goretzka und Mats Hummels unterstreicht die Bedeutung von Form und Anpassungsfähigkeit im aktuellen Kader. Diese Entscheidungen könnten entscheidend für den Erfolg der deutschen Mannschaft bei der EM 2024 sein.

