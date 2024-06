Deutschland – Dänemark: Tornado-Alarm macht Fans Strich durch die Rechnung – HIER kommt der „fette Knall“

Millionen Fans fiebern dem Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark entgegen. Am 29. Juni ist pünktlich um 21 Uhr in Dortmund Anpfiff der wichtigen Partie der EM 2024. In der Ruhrpottstadt werden rund 62.000 Zuschauer die Begegnung zwischen Deutschland und Dänemark live im Stadion verfolgen. Noch viel mehr Fans jedoch werden sich auf den Fan-Meilen der Austragungsorte versammeln, in zahlreichen Städten gibt es wieder Public Viewing.

Wenn das mal keine Fußball-Euphorie ist! Doch kurz vor dem Spiel machte bereits eine düstere Prognose die Runde. Macht die angekündigte Wetterwende etwa einen Strich durch die Rechnung? Diplom-Meteorologe Dominik Jung kündigte bereits an: Im Westen und Südwesten drohen demnach heftige Schauer und Gewitter. Mit Folgen für die Fans.

Deutschland gegen Dänemark: Public Viewing muss HIER ausfallen

Es ist eine bittere Nachricht, die sich am Samstagmittag schnell verbreitet. Meteorologen und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnen vor einem Wetterumschwung. Während einige Städte noch überlegen, das Public Viewing abzusagen, hat Frankfurt bereits die Reißleine gezogen. Die Fanmeile bleibt den ganzen Samstag geschlossen. Es sei nicht ratsam, zum Public Viewing zu gehen, so Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, am Samstag. „Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich im Freien aufhält.“

Auch in Dortmund, wo das Achtelfinale ausgetragen wird, bestehe die Gefahr, dass gerade gegen Ende des Spiels ein kräftiges Gewitter aufziehe. Der Schwerpunkt ist jedoch vor allem im Südwesten zu finden und verlagert sich dann nach Hessen und Westthüringen. „Der Hochsommer, den wir seit Montag bei uns in Deutschland haben, endet heute Abend mit einem fetten Knall“, so der Meteorologe Jung.

Stuttgart bleibt geöffnet

Immerhin: In Stuttgart wird die Fanzone jedoch regulär geöffnet bleiben. „Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst in ständigem Austausch und hoffen, dass wir von Unwettern verschont bleiben“, sagte der Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart, Jörg Klopfer. Die Host City Stuttgart stehe im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und werde über die weitere Entwicklung auf seiner Website und den Social-Media-Kanälen informieren. Fans sollten sich also im Netz über die aktuelle Lage erkundigen.

Ob das Spiel in Dortmund davon betroffen sein wird, bleibt abzuwarten. Spätestens bei einer Verlängerung oder einem Elfmeterschießen könnte es auch im Ruhrgebiet kritisch werden. Bereits in der Gruppenphase beim Spiel Türkei – Georgien sorgten heftige Regenschauer in Dortmund für eine Art Wasserfall im Stadion. (mit dpa)