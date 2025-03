DAZN: Vor Bayern – Leverkusen geht die Nachricht rum – jetzt ist es offiziell

Auf dieses Spiel schaut ganz Fußballdeutschland! Der FC Bayern München empfängt Bayer Leverkusen zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Wie so oft wird dieses Spiel live bei DAZN gezeigt – mittendrin ein Experte, der für beide Vereine aktiv war: Michael Ballack.

Die deutsche Fußballlegende kickte für die Bayern und für Bayer, ist mittlerweile regelmäßig für DAZN am Mikrofon. Wie der Streamingriese vor dem Champions-League-Kracher verkündete, wird das auch in Zukunft so bleiben.

DAZN verlängert mit Top-Experte Ballack

Ballack bleibt DAZN erhalten! Seit 2022 fungiert er als Experte für den Streamingdienst, begleitet sowohl Bundesligapartien als auch Partien der Champions League. So wird es auch in den kommenden Jahren sein.

„Es macht mir große Freude, meine Erfahrungen aus 20 Jahren Profifußball auf höchstem Niveau und meine Leidenschaft für den Fußball im Allgemeinen mit den Fans zu teilen, deshalb freue ich mich sehr, auch weiterhin die besten Spiele der UEFA Champions League und Bundesliga als Experte auf DAZN begleiten zu können“, erklärte der Ex-Nationalspieler selbst.

„Michael Ballack ist einer der besten Fußballer, die Deutschland hervorgebracht hat und eine absolute Bereicherung für unser Expertenteam. Seine tiefgehenden Analysen, seine Erfahrung auf höchstem Niveau und seine starke Meinung machen ihn zu einem der angesehensten Fußballexperten Deutschlands“, erklärte DAZN-Programmchef Michael Bracher.

Bayern – Leverkusen als erster Einsatz nach Verlängerung

Kurz nach seiner Vertragsverlängerung wird Ballack direkt bei Bayern – Leverkusen im Einsatz sein. Das deutsch-deutsche Duell der Giganten wird bei DAZN gezeigt – das Hinspiel findet in der Allianz-Arena statt. Eine Woche später geht es dann in der BayArena um das Weiterkommen in das Champions-League-Viertelfinale.

Vincent Kompany gegen Xabi Alonso, der deutsche Rekordmeister gegen den amtierenden Meister, das erste deutsch-deutsche Duell in der Champions League seit dem Finale 2013 zwischen den Bayern und dem BVB. Diese Partie verspricht eine Menge.