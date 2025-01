DAZN-Wahnsinn bringt Fußballfans an ihre Grenzen – ist DAS zu viel des Guten?

Dicker Rechtestreit mit der DFL, Hammer-Bundesligapaket inklusive der Konferenz und viele andere Rechte-Coups – in den vergangenen Monaten hat DAZN einen Erfolg nach dem anderen feiern können. Nun soll der nächste Hammer gelingen und das auf eine ganz besondere Art und Weise.

Die neu eingeführte Champions-League-Ligaphase endet am Mittwoch (29. Januar) mit einem XXL-Abend. Alle 18!! Spiele der Königsklasse werden gleichzeitig angepfiffen (21 Uhr). Und DAZN zeigt alle 36 Teams parallel – ein irres Projekt, das es so noch nie gab.

DAZN: XXL-Konferenz in der Champions League

36 Teams, 18 Teams, eine Konferenz – so lautet das Champions-League-Programm am Mittwochabend. Zweifelsohne ist das für DAZN und alle Übertragungsanstalten eine echte Herkulesaufgabe. Noch nie hat einen so umfangreichen Spieltag gegeben, an dem es in fast jedem Spiel noch um etwas geht. Denn in der Theorie kämpfen noch 25 Teams um das direkte Weiterkommen oder den Einzug in die Play-Off-Phase.

„Wir haben das einmal durchgerechnet. Bei drei Toren pro Spiel wäre man 54 Minuten nur mit Toren beschäftigt. Dazu muss man noch die Geschichten rüberbringen – und den aktuellen Stand über Grafiken mit Blitztabellen“, machte DAZN-Programmchef Michael Bracher gegenüber der „Bild“ deutlich.

„Vielleicht hören wir plötzlich fünf Torrufe gleichzeitig. Davon lebt die Konferenz. Aber es kann passieren, dass sich so mehrere Tore in der Warteschleife ansammeln, die wir dann nacheinander liefern“, ergänzte Chefredakteur Jörg Zwacka. Für Fans dürfte es gleichzeitig ein einzigartiges Erlebnis und eine echte Herausforderung werden. Denn wo viel passiert, muss auch aufmerksam aufgepasst werden.

Streaming-Riese nimmt Fernsehpreis ins Visier

Pro Stadion werden 50 bis 60 Personen für DAZN im Einsatz sein, insgesamt beschäftigt der Streamingdienst an diesem Abend also rund 500 Mitarbeiter. Seit dem Frühjahr 2024 laufen die Vorbereitungen auf dieses XXL-Event. Unfassbare Zahlen, die DAZN da abreißen wird. Das Resultat des ganzen Aufwandes soll nicht weniger als der deutsche Fernsehpreis sein.

Seit dem Frühjahr 2024 laufen bereits die Vorbereitungen. Schnell stand fest: Wir werden die größte Konferenz aller Zeiten machen und wollen damit den Fernsehpreis gewinnen“, so Bracher. Ganz Deutschland dürfte gespannt sein, ob und wie diese Mega-Konferenz letzlich ankommen wird.