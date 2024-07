Cristiano Ronaldo: Paukenschlag nach Achtelfinal-Drama – jetzt ist alles klar

Lange Zeit war das Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien recht unspektakulär, doch in der Verlängerung überschlugen sich dann die Ereignisse. Im Mittelpunkt stand einmal mehr Cristiano Ronaldo. Der Weltstar vergab einen Elfmeter, brach danach in Tränen aus und musste von seinen Teamkollegen getröstet werden.

Im anschließenden Elfmeterschießen traf der 39-Jährige jedoch – nach Abpfiff konnte Ronaldo wieder strahlen. Nach dem irren Achtelfinalsieg sorgte Ronaldo mit Blick auf seine Karriere für Klarheit: Die EM 2024 in Deutschland wird seine letzte Europameisterschaft sein.

Cristiano Ronaldo verkündet große Entscheidung

Es hätte ein unrühmlicher Abgang werden können: Hätte Portugal das Elfmeterschießen gegen Slowenien tatsächlich verloren, wäre Ronaldo wohl als tragische Figur des Achtelfinals von der größtmöglichen europäischen Bühne abgetreten. Denn nach dem Spiel machte der Superstar klar: Es wird seine letzte EM sein.

„Es ist ohne Zweifel meine letzte EM“, sagte er übereinstimmenden portugiesischen Medienberichten zufolge nach dem hochdramatischen Spiel – ein Abgang unter Tränen wäre dieser großen Karriere wohl kaum gerecht gewesen. So kam es, wie es kommen musste: Der Favorit behielt am Ende doch die Nerven und zog ins Viertelfinale ein.

„Du kannst nicht scheitern, wenn du es nicht versuchst“, betonte Ronaldo, der sich nach dem verwandelten Versuch beim Elfmeterschießen mit einer entsprechenden Geste bei den portugiesischen Fans entschuldigte. „Menschen glücklich zu machen, motiviert mich am meisten“, betonte er in einer Medienrunde nach dem Spiel.

Ronaldo zeigt sich vor Viertelfinalkracher kampfbereit

Die Tatsache, dass es seine letzte EM sei, habe ihn nicht derart emotional bewegt, versicherte Ronaldo. „Sondern das, was der Fußball mit sich bringt. Die Freude, die ich an dem Spiel habe, die Freude, meine Fans zu sehen, meine Familie und die Zuneigung, die mir die Menschen entgegenbringen“, so der portugiesische Kapitän.

Vor dem Viertelfinale gegen die Franzosen (Freitag, 5. Juli, 21 Uhr) dürfte er motivierter sein als alle anderen – schließlich soll seine EM-Reise noch ein wenig weiter gehen. „Wir werden jetzt ein schwieriges Spiel gegen Frankreich haben, das einer der Favoriten auf den Titel ist. Aber wir ziehen in den Krieg“, betonte der 39-Jährige.