Cristiano Ronaldo: Aus und vorbei? Hammer um Superstar bahnt sich an

Cristiano Ronaldo spielt seit 2023 für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Für seinen Wechsel in die Wüste erhielt er knapp 200 Millionen Euro pro Saison. Damit wurde er einer der bestbezahlten Spieler der Welt. Nun scheint sich für den portugiesischen Superstar das Kapitel Al-Nassr dem Ende zuzuneigen.

Denn jüngste Aussagen des Superstars lassen aufhorchen. Bei Cristiano Ronaldo bahnt sich wohl eine fundamentale Veränderung an – die ganze Fußballwelt schielt darauf, wie es für den einstigen Weltfußballer nun weitergehen wird.

Cristiano Ronaldo deutet Al-Nassr-Abschied an

Auf „X“ und „Instagram“ schrieb er: „Dieses Kapitel ist zu Ende. Die Geschichte? Wird weitergeschrieben.“ Mit diesen Worten entfachte er neue Wechselgerüchte. Gleichzeitig bedankte sich Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr mit den abschließenden Worten: „Dankbar für alles.“

Seine Zeit in Saudi-Arabien verlief sportlich weniger erfolgreich. Nach über 100 Spielen und fast ebenso vielen Toren blieb Ronaldo in dieser Saison ohne Titel. Auch die Qualifikation für die asiatische Champions League verpasste Al-Nassr. Das weckte Spekulationen über Ronaldos nächste Station, während sein Vertrag eigentlich noch bis 2025 gilt. „Die Geschichte“ von Cristiano Ronaldo soll also weitergehen, doch wo – das bleibt momentan offen.

Bevor er über seine Klub-Zukunft entscheidet, liegt Ronaldos Fokus zunächst auf der Nations League. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft tritt der 40-Jährige am Mittwoch (04. Juni, 21 Uhr) in München gegen Deutschland an. „CR7“ wird dabei erstmals seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien wieder in Deutschland aufspielen. Neben der Partie in der Allianz-Arena wartet am Sonntag (08. Juni, 21 Uhr) entweder das Finale der Nations League oder das Spiel um Platz 3 in Stuttgart.

Neue Herausforderungen für den Superstar?

Die nächsten Wochen könnten für Ronaldo weitere Highlights bereithalten. Es erscheint möglich, dass der Europameister von 2016 bei der erweiterten Klub-Weltmeisterschaft antritt. Das Turnier findet zwischen dem 14. Juni und 13. Juli in den Vereinigten Staaten statt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte dazu: „Cristiano Ronaldo könnte bei der Klub-WM spielen. Es gibt Gespräche mit einigen Klubs.“ Gerüchte kursieren, dass Palmeiras aus Brasilien an einer Verpflichtung interessiert sein könnte. Für den Torjäger dürfte die Klub-WM auch ein Schritt Richtung Weltmeisterschaft 2026 sein, die ebenfalls in den USA ausgetragen wird.