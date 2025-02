Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Bayern-Hammer perfekt! BVB atmet auf

Jetzt geht es endlich richtig los! Die Playoffs der Champions League sind beendet, alle Achtelfinal-Mannschaften stehen fest und treffen schon bald aufeinander. Mit dabei sind auch drei deutsche Vereine: FC Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.

Am Freitag (21. Februar) steht um 12 Uhr die Champions-League-Auslosung für die Achtelfinalbegegnungen an. Anders als zu den Jahren davor können Teams aus demselben Land aufeinandertreffen. Während der BVB auf einen machbaren Gegner treffen kann, drohen Bayern München und Bayer Leverkusen Hammer-Aufgaben!

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Nach der Ligaphase und den Playoffs stehen bald die Achtelfinalspiele an. Dafür muss in der Champions League aber wieder gelost werden. Für jedes Team gibt es zwei mögliche Gegner, bei dem sie nur auf einen in der nächsten Runde treffen. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Auslosung.

Champions-League-Auslosung: Wer kann im Achtelfinale auf wen treffen?

FC Brügge – Aston Villa

Borussia Dortmund – OSC Lille

Real Madrid – Atletico Madrid

FC Bayern München – FC Bayern München

PSV Eindhoven – FC Arsenal

Feyenoord – Inter Mailand

Benfica Lissabon – FC Barcelona

Paris Saint-Germain – FC Liverpool

12.27 Uhr: Die Auslosung ist beendet. Damit steht auch fest, dass es nicht zu einem deutschen Duell im Finale kommen wird. Der FC Bayern, Leverkusen und der BVB befinden sich alle in der gleichen Hälfte des Turnierbaums.

12.25 Uhr: Nun steht auch fest, wie die Viertelfinal-Paarungen aussehen würden: Bayern München oder Bayer Leverkusen würden auf den Sieger von Feyenoord – Inter treffen. Liverpool oder PSG haben im Hinspiel gegen Brügge oder Aston Villa zunächst Heimrecht.

12.20 Uhr: Zum Abschluss gibt es noch eine weitere Mega-Begegnung: Paris Saint-Germain und der FC Liverpool. Aber auch Benfica Lissabon gegen den FC Barcelona wird spannend.

12.18 Uhr: Arsenal bekommt es mit PSV Eindhoven zu tun. Feyenoord und Inter ist die nächste Paarung.

12.16 Uhr: Der nächste Hammer ist perfekt! Bayer Leverkusen und Bayern München treffen aufeinander. Real Madrid hat indes ein Derby gegen Atletico Madrid.

12.15 Uhr: Jetzt aber geht es richtig los. Und direkt steht es fest, dass Borussia Dortmund gegen Lille ran muss. Aston Villa und und der FC Brügge sind die andere Paarung. Für den BVB ist Lille definitiv das einfachere Los.

12.02 Uhr: Los geht’s. Vorher werden aber alle Teams gezeigt und die Regeln erklärt.

11.56 Uhr: In wenigen Minuten geht es endlich los. Wen bekommen die deutschen Teams zugelost?

10.30 Uhr: Die als gesetzt geltenden Teams haben in den Achtelfinal-Rückspielen jeweils Heimrecht, die Hinspiele steigen entsprechend bei den Gewinnern der Playoff-Runde. Am 4. und 5. März gibt es die Hinspiele. Die Rückspiele finden dann am 11. und 12. März statt.

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai

Finale in München: 31. Mai (21 Uhr)

9.53 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Auslosung gibt es im Free-TV. Sky Sport News überträgt am Freitag ab circa 11.30 Uhr.

7.58 Uhr: Etwas entspannter wird Borussia Dortmund draufschauen. Der BVB würde es mit entweder mit Lille oder Aston Villa zu tun bekommen. Also zwei durchaus machbare Gegner für den kriselnden Revierklub.

7.34 Uhr: Anders als zu den Jahren davor können im Achtelfinale auch Mannschaften aus demselben Land aufeinandertreffen. Für die Ziehung am Freitag gibt es bereits festgelegte Lostöpfe. So könnte der FC Bayern München entweder auf Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid treffen. Sollte es nicht der deutsche Rekordmeister werden, würde Leverkusen auf Real Madrid treffen. So oder so erwarten beiden Teams Hammer-Gegner.

7.16 Uhr: Während Bayer Leverkusen auf Platz 6 direkt ins Achtelfinale eingezogen ist, mussten Bayern München und Borussia Dortmund in den Playoffs das Ticket buchen. Der BVB besiegte Sporting Lissabon (3:0 & 0:0). Die Münchener taten sich gegen Celtic Glasgow schwer, jubelten am Ende aber doch (2:1 & 1:1). Für RB Leipzig und VfB Stuttgart war bereits nach der Ligaphase Schluss.

Freitag, 21. Februar, 7.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht die Auslosung für die Champions-League-Achtelfinalspiele an. Drei deutsche Teams warten darauf, ihre Gegner ausgelost zu bekommen. Um 12 Uhr geht es in der UEFA-Zentrale in Nyon los.