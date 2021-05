Youssoufa Moukoko „ist kein Thema“ – DAS kommt für den BVB-Youngster noch zu früh

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Bei Youssoufa Moukoko geht es Schlag auf Schlag: Gerade erst konnte sich der BVB-Youngster über eine lange ersehnten Moment freuen (>> hier mehr dazu). Jetzt wird der 16-Jährige mit dem nächsten Rückschlag umgehen müssen.

Nach seiner Verletzung, die sich Youssoufa Moukoko in der Vorbereitung auf die U21-Europameisterschaft zugezogen hat, ist der Youngster gerade im Aufbautraining beim BVB. Eine Hoffnung hat sich nun aber endgültig zerschlagen.

BVB: Youssoufa Moukoko muss auf wichtiges Turnier verzichten

Planmäßig wird der Linksfuß nicht an der kommenden KO-Phase der U21-EM teilnehmen. Diese startet am Montag mit dem Viertelfinale gegen Dänemark. Stattdessen ist Schuften für das Comeback in Dortmund angesagt.

Beim BVB ist für Youssoufa Moukoko gerade Aufbautraining angesagt. Foto: imago images/Uwe Kraft

Bis Mitte Juni soll der U21-Nationalspieler wieder voll belastbar sein. Damit hätte er zumindest theoretisch die Möglichkeit, an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilzunehmen. Doch daraus wird nichts.

„Moukoko ist kein Thema für Olympia“, verriet U21-Trainer Stefan Kuntz auf Nachfrage von „Bild“. Er soll sich stattdessen beim BVB auf die kommende Saison vorbereiten.

Youssoufa Moukoko soll BVB-Vorbereitung absolvieren

„Es ist die Absprache, dass er unter dem neuen Trainer Marco Rose auf jeden Fall die komplette Vorbereitung mit Dortmund machen soll“, so Kuntz zu „Bild“.

Youssoufa Moukoko feierte den DFB-Pokalgewinn des BVB – auch wenn er verletzungsbedingt selbst nicht spielen konnte. Foto: imago images/Christian Schroedter

Olympia bleibt für Youssoufa Moukoko also vorerst ein Traum. Dabei sollte er schon bei der U21-EM in Ungarn gleich mehrere Rekorde brechen. Er hätte zum Beispiel jüngster EM-Spieler aller Zeiten werden können.

Wie das BVB-Juwel wohl diesen Rückschlag verkraften wird? Bislang ging sein Weg schließlich ausnahmslos steil nach oben. (mk)