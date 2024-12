Youssoufa Moukoko zittert schon: Ist es bald aus und vorbei?

Es ist eine bislang enttäuschende Leihe von Youssoufa Moukoko bei OGC Nizza. Das BVB-Juwel sollte in Frankreich richtig durchstarten und den Durchbruch schaffen. Bis zum Saisonende hat er jedenfalls die Möglichkeit noch dafür.

Doch die Einsatzzeiten könnten sich verringern. Denn Youssoufa Moukoko und Nizza droht ein mehr als nur bitterer Rückschlag. Jetzt ist Zittern angesagt.

Youssoufa Moukoko: Bitteres Aus droht

Es hat in Nizza für Youssoufa Moukoko eigentlich so gut angefangen. Mit einem Doppelpack und einer Vorlage feierte er sein Startelf-Debüt im September. Doch danach passierte nicht mehr viel. Der Youngster von Borussia Dortmund wartet seitdem weiterhin auf ein Tor für den französischen Traditionsverein.

Dann wären da auch noch die Ergebnisse, die nicht stimmen. Nizza ist in der Liga auf einem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz. Der Klub hofft auf die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Spielzeit. Aktuell sind Moukoko und Nizza in der Europa League unterwegs, wo es ebenfalls gar nicht läuft.

Nach sechs Spielen haben Moukoko und Co. nur zwei lächerliche Punkte auf dem Konto. Das direkte Weiterkommen ins Achtelfinale kann Nizza vergessen. Aber auch das endgültige Aus droht.

Nizza zittert schon

Denn bis Platz 24, der für die Playoffs noch reicht, sind es fünf Punkte. Um es doch noch zu schaffen, müsste schon ein Wunder geschehen. Youssoufa Moukoko und Nizza müssten die beiden letzten Spiele gegen IF Elfsborg und gegen FK Bodo/Glimt gewinnen. Gleichzeitig muss man hoffen, dass die Konkurrenten patzen – oder nicht so viele Punkte holen.

Mehr Nachrichten für dich:

Es sieht jedoch nicht danach aus. Spätestens Mitte Januar zeigt sich dann, ob es für Nizza weitergeht oder das bittere Aus dann endgültig beschlossen ist. Für Moukoko wäre das natürlich ein Rückschlag. Das Talent von Borussia Dortmund pendelte zuletzt zwischen Startelf und Bank hin und her. Wenn auch noch in diesem Wettbewerb das Aus folgt, könnten die Einsatzzeiten in der Liga deutlich weniger werden.