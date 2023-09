PSG – Borussia Dortmund: Terzic sorgt für große Überraschung – kann DAS gut gehen?

Nach Bundesliga und DFB-Pokal ist jetzt endlich wieder Champions-League-Zeit! Erstmals in dieser Saison wird für Borussia Dortmund die beliebte Hymne ertönen. Am ersten Spieltag der Gruppenphase geht es zu PSG.

Anpfiff am Dienstag (19. September) ist um 21 Uhr. Vor Spielbeginn der Partie PSG – Borussia Dortmund sorgt Cheftrainer Edin Terzic für eine große Überraschung in der Startelf.

PSG – Borussia Dortmund: Terzic sorgt für große Überraschung

Erster CL-Spieltag und direkt ein Hammer für Borussia Dortmund! Es geht nämlich zum französischen Meister PSG um Superstar Kylian Mbappe. Der BVB wird mit dem Weltmeister von 2018 viel beschäftigt sein.

Um den Star-Stürmer zu stoppen, gibt es schon in der Startelf eine erste Überraschung: Cheftrainer Edin Terzic beginnt mit Marius Wolf, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels und Niklas Süle. Linksverteidiger Ramy Bensebaini nimmt vorerst nur auf der Bank Platz. Es könnte aber auch eine Dreierkette mit den Innenverteidigern sein und Wolf sowie Julian Ryerson auf den Außen.

Im Mittelfeld spielen Marcel Sabitzer, Emre Can und Julian Brandt. Dann die nächste Überraschung in der Offensive. Kein Sebastien Haller, kein Niclas Füllkrug und auch kein Youssoufa Moukoko. Terzic lässt keinen seiner drei Stürmer von Beginn an ran.

Kein Haller, Füllkrug oder Moukoko

Stattdessen beginnen für Borussia Dortmund im Angriff gegen PSG Karim Adeyemi und Donyell Malen. Im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen den SC Freiburg unter der Woche sind also Bensebaini und Haller vorerst auf der Bank und dafür starten Süle und Wolf. Eine durchaus mutige Aufstellung von Terzic. Ob das gegen die offensivstarken Pariser gut gehen wird?

Beim französischen Meister nimmt Trainer Luis Enrique im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage gegen OGC Nizza am Wochenende drei Änderungen vor: Marquinhos, Ugarte und der Ex-Frankfurter Kolo Muani beginnen an Stelle von Danilo Pereira, Soler und Goncalo Ramos, die alle auf der Bank sitzen.

Aufstellung Paris: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembele, Kolo Muani, Mbappe

Aufstellung Dortmund: Kobel – Schlotterbeck, Hummels, Süle – Wolf, Can, Ryerson, Sabitzer, Brandt – Malen, Adeyemi