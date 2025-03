OSC Lille – Borussia Dortmund: Neuer Name im BVB-Kader! Kovac sorgt für Überraschung

Nach dem Augsburg-Fiasko muss es Konsequenzen geben, fordern die BVB-Fans. Auch personelle. DAS dürften sie damit allerdings nicht gemeint haben: Niko Kovac ermöglicht einem Juwel bei OSC Lille – Borussia Dortmund die Champions-League-Premiere.

Erstmals in seinem Leben wird Robin Lisewski Teil eines Königsklassen-Kaders sein. Er reist für den erkrankten Marcel Lotka als dritter Torwart mit zum Achtelfinal-Rückspiel OSC Lille – Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr).

OSC Lille – Borussia Dortmund: Lisewski feiert UCL-Premiere

Eigentlich ist Silas Ostrzinski die Lotka-Vertretung in der U23. Die aber ist am Mittwochabend (19 Uhr) ebenfalls im Einsatz. In den Abstiegsstrudel geraten, muss Dortmunds Zweite bei Spitzenreiter Dynamo Dresden ran. Mit Blick auf die immer größere Krise (hier mehr dazu) ein sehr wichtiges Spiel für den BVB-Unterbau.

Und so darf Ostrzinski nicht mit nach Lille. Die Nummer 3 der Borussia hinter Gregor Kobel und Alexander Meyer heißt deshalb Robert Lisewski, ist 19 Jahre alt und Stammkeeper sowie Kapitän der U19. Das frühe Aus des BVB in der Youth League (hier die Details) ermöglicht ihm die Reise mit den Profis nach Frankreich. Dabei sein wird zudem wohl auch Carney Chukwuemeka, der seine erneuten körperlichen Probleme offenbar ausgestanden hat und wieder einsatzfähig ist.

Bei OSC Lille – Borussia Dortmund steht Schwarzgelb immens unter Druck. Die Champions League ist der letzte Strohhalm, aus dieser miesen Saison keinen kompletten Horrortrip zu machen. Noch mehr als im letzten Jahr, als man nach ebenfalls enttäuschenden Liga-Auftritten ins Finale einzog und sich am Ende noch in die Champions League rettete. Beides ist diese Saison auch noch möglich. Theoretisch.