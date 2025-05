Niklas Süle Gehalt: So viel verdient der Innenverteidiger beim BVB

Niklas Süle zählt derzeit wohl zu den umstrittensten Spielern in der Bundesliga. Fiel er in der Vergangenheit eher durch Leistungen auf, war es im Jahr 2024 eher sein Fitnesszustand, der für Schlagzeilen sorgte. Aufgrund ausbleibender Leistungen rückte auch immer wieder das Gehalt von Niklas Süle in den Blickpunkt.

Seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund zählt der Innenverteidiger zu den Topverdienern in der 1. Bundesliga. Seine Leistungen spiegeln das nur unzureichend wider. Wir verraten dir, wie viel Gehalt Niklas Süle beim BVB jährlich einstreicht.

Niklas Süle Gehalt: Wechsel zum BVB war sehr lukrativ

In der Saison 2022/23 sorgte Niklas Süle mit seinem ablösefreien Wechsel vom Rekordmeister Bayern München zum Rivalen nach Dortmund für einen Paukenschlag im deutschen Profifußball. Auch wenn damals auch sportliche Gründe für den Wechsel nach NRW mitverantwortlich waren, spielte wohl auch das Gehalt von Niklas Süle eine große Rolle.

+++ Borussia Dortmund im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele live +++

Beim BVB gehört der Innenverteidiger zu den absoluten Topverdienern. Laut der „Sport Bild“ soll er pro Jahr rund 12 Millionen Euro Gehalt bekommen. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026. Ob er danach weiter ein so großes Gehalt bekommt, bleibt abzuwarten. Beim FC Bayern München soll er zuvor deutlich weniger verdient haben.

Aber wie sieht es mit dem Vermögen von Niklas Süle aus? Ist das auch so hoch, wie sein Gehalt vermuten lässt? Zu dem Vermögen des Fußballers gibt es leider keine genauen Informationen und der Superstar möchte sich dazu laut „high-society.de“ auch nicht selbst äußern: „Zu meinem Gesamtvermögen möchte ich mich nicht äußern. Das ist eine private Angelegenheit, die niemanden etwas angeht.“

+++ Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Hier alle Infos rund um den BVB +++

Wie viel Niklas Süle mit Werbeverträgen und weiteren Einnahmen generiert, ist ebenfalls nicht bekannt. Immerhin weiß man, dass er im Jahr 2020 zusammen mit seinem Bruder Fabian die Bar „Forty Five“ in seiner Heimatstadt eröffnet hat. Auch das wird sich auf seine finanzielle Situation auswirken.

Über das Gehalt von Niklas Süle bei Borussia Dortmund weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit dem Privatleben von Ex-BVB-Star Mats Hummels aus? Hier erfährst du alles, was du über Mats Hummels privat wissen musst.