Nico Schlotterbeck: Top-Klub macht Ernst! Bei diesem Angebot kann der BVB jedoch nur müde lächeln

Nico Schlotterbeck ist zweifelsohne einer der besten Defensivspieler Europas, ist seit Jahren ein wichtiger Eckpfeiler für Borussia Dortmund und soll das Gesicht des BVB in Zukunft werden. Denn trotz der schwachen Spiele in den letzten Monaten und Jahren stach Schlotterbeck stets als einer der besten Akteure heraus.

Seine Leistungen in den letzten Jahren blieben auch den ganz großen Klubs in Europa nicht verborgen. Seit Wochen kursieren heiße Gerüchte rund um Nico Schlotterbeck. Verlässt er den BVB? Ein erster Verein soll nun ein konkretes Angebot abgegeben haben.

Nico Schlotterbeck: PSG mit erstem Angebot für BVB-Star

Nicht zuletzt in den Nations-League-Partien gegen Italien (2:1 ; 3:3) hat Schlotterbeck gezeigt, dass er für jede Mannschaft einen absoluten Mehrwert darstellen kann. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel zeigte der DFB-Kicker eine starke Leistung. Dies veranlasste Paris-Saint-Germain wohl, bei Schlotterbeck in die Offensive zu gehen.

Laut „Sport Bild“ sollen die Franzosen mit einem ersten Angebot an den BVB herangetreten seien. Demnach habe der Scheich-Klub zwischen 30 und 35 Millionen geboten. Eine Summe, über die die BVB-Bosse wohl nur müde lächeln könnten. Denn diese erhoffen sich – sofern sie Schlotterbeck im Sommer ziehen lassen müssen – eine XXL-Ablöse.

++ BVB-Fans sehen es deutlich – nach dem Länderspiel bestehen keine Zweifel mehr ++

Für eine Ablöse unter 60 bis 70 Millionen werden die Borussen ihren Innenverteidiger laut „Sport Bild“ nicht ziehen lassen. Sebastian Kehl und Co. wollen ihren Abwehrchef nicht verkaufen. Allerdings könnte es sein, dass Schwarz-Gelb in wenigen Wochen nicht mehr am längeren Hebel sitzt.

Ist Schlotterbeck ohne internationales Geschäft weg?

Denn Schlotterbeck kann sich zwar vorstellen, noch lange beim BVB zu bleiben und dort eine Ära zu prägen, doch sollte Schwarz-Gelb sich überhaupt nicht für das internationale Geschäft qualifizieren, wonach es derzeit stark aussieht, könnte es anders kommen. Denn Schlotterbeck ist ein Spieler, der Jahr für Jahr auf allerhöchstem Niveau spielen muss und möchte.

Weitere News:

Es wird also spannend, ob der BVB Schlotterbeck letztlich halten kann. Fakt ist: Jeder interessierte Klub wird tief in die Tasche greifen müssen, um Schlotterbeck verpflichten zu können. 30 oder 35 Millionen Euro werden da nicht reichen.