Mats Hummels heiß begehrt – wird er der Star-Transfer eines Champions-League-Neulings?

Seit dem 1. Juli ist Mats Hummels vereinslos. Der 35-Jährige hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht mehr verlängert, sucht nun nach einer neuen Herausforderung. Noch gibt es aber keine Antwort auf die Frage: Wo spielt Mats Hummels in der nächsten Saison?

Interessenten an Mats Hummels gibt es einige, vor allem aus Italien und Spanien. Nun wagt wohl der nächste Klub einen Vorstoß bei dem Innenverteidiger. Dort könnte Hummels im kommenden Jahr sogar wieder Champions League spielen.

Mats Hummels: Neues Interesse aus Italien

Erst ließ er es sich in der Sonne Mallorcas gutgehen, dann stattete er der EM in Deutschland einen Besuch ab und nun schaut er sich ganz großes Tennis beim legendären Turnier in Wimbledon an – Mats Hummels genießt seine Freizeit.

Die Europameisterschaft neigt sich dem Ende zu, in diesem Tagen steigen die ersten Klubs schon in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Heißt auch für Hummels wird es langsam Zeit, sich einen neuen Verein zu suchen.

Jetzt ergibt sich für den 35-Jährige offenbar eine interessante neue Option. Nach Informationen des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio soll Hummels vom FC Bologna kontaktiert worden sein. Der italienische Klub wolle den Innenverteidiger unter Vertrag nehmen.

Hummels mit Bologna in der Champions League?

Bologna zählte in der vergangenen Saison zu den größten Überraschungen in der Serie A. Als Fünfter qualifizierte sich der Klub erstmals für die Champions League. In der Vereinshistorie stand bis dato nur eine Teilnahme am Vorgänger-Wettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, zu Buche.

Mit Hummels würde der Champions-League-Neuling einiges an Erfahrung dazu gewinnen. Zumal dem FC Bologna der Abgang von Innenverteidiger-Talent Riccardo Calafiori droht. Der 22-Jährige gilt zurzeit als Italiens heißestes Juwel.