Mats Hummels: Top-Klubs machen Ernst – Entscheidung rückt näher

Seit dem 1. Juli ist Mats Hummels offiziell kein Spieler von Borussia Dortmund mehr. Er ist vereinslos – erstmals in seiner langen Karriere. Doch dabei wird es wohl nicht lange bleiben. Eine ganze Reihe von Klubs jagt den Abwehr-Routinier.

Neben Bayer Leverkusen ist man wohl besonders in Italien heiß auf den Weltmeister. Zwei Top-Klubs baggern an Mats Hummels herum. Eine Entscheidung dürfte bald fallen – denn die Uhr tickt.

Mats Hummels: Ex-BVB-Star vor Entscheidung

Die ersten Klubs sind bereits in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Die, das weiß Hummels besser als jeder andere, ist für eine gelungene Saison von größer Wichtigkeit. Nicht nur der Trainer, auch jeder einzelne Spieler legt dort die Grundlage in Sachen Fitness, Taktik und Co. Mehrfach musste er in seiner Karriere dort kürzertreten, sei es wegen Verletzungen oder Beschwerden. Das rächt sich hintenraus. Deshalb dürfte es nicht mehr lange dauern, bis klar ist, wo der langjährige Borusse seine Karriere fortsetzt und womöglich auch beendet.

Mit inzwischen 35 Jahren ist Hummels noch immer heiß begehrt, hat die Qual der Wahl zwischen vielen Interessenten. Die heißeste Spur führte zuletzt nach Leverkusen. Doch nun machen zwei Spitzenklubs aus Italien ernst und baggern heftig am sechsfachen Deutschen Meister herum. Laut „Bild“ wollen die Stadtrivalen Inter und AC Mailand ihn nur zu gerne verpflichten.

Dass er es noch immer drauf hat, bewies Mats Hummels zuletzt vor allem in der Champions League beeindruckend. Doch sein Image hat unter dem Zoff mit BVB-Trainer Edin Terzic gelitten, den der Verteidiger auch selbst mit in die Öffentlichkeit getragen hatte. Die EM 2024 schaut der Weltmeister von der heimischen Couch aus. Danach will er wieder attackieren. Vielleicht ein letztes Mal, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht.