Mats Hummels: Fans schauen genau hin – nach BVB-Gerüchten passiert es

Es ist erst weniger als zwölf Monate her, als die Fans von Borussia Dortmund Mats Hummels noch in ihren Farben gesehen haben. Im vergangenen Sommer trennten sich die Wege von dem BVB und Hummels. Doch in nur wenigen Wochen könnte er sich das Trikot des Revierklubs erneut überstreifen.

Denn laut mehreren Medienberichten zufolge soll es ernsthafte Gedankenspiele geben, Mats Hummels für die Klub-WM zurückzuholen. Kurz nach diesen Gerüchten gab es für den Ex-Dortmunder den nächsten bitteren Rückschlag.

Mats Hummels für Klub-WM zurück zum BVB?

Das Jahr in Rom dürfte sich der Routinier ganz anders vorgestellt haben: Zwei Trainerwechsel, ein sportlich gebrauchtes Jahr und die Reservistenrolle. Hummels wird sein Kapitel in Italien nach nur einer Saison wieder beenden, er wird die Schuhe im Sommer an den Nagel hängen.

Doch wann genau wird das sein? Nach dem letzten Saisonspiel mit Rom? Oder nach der Klub-WM mit dem BVB? Nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck sollen sich die Borussen-Bosse mit einer möglichen Rückkehr von Hummels beschäftigen. Der angedachte Plan: Der Ex-Borusse kehrt für die Klub-WM zurück, spielt den Wettbewerb mit Schwarz-Gelb und beendet dann seine aktive Karriere.

++ Mats Hummels: Rückkehr immer ernster! BVB-Star rollt ihm den roten Teppich aus ++

Wie sich die ganze Thematik vertraglich gestalten könnte, bleibt abzuwarten. Zunächst wird er die Saison mit und bei der Roma beenden. In den kommenden Wochen dürften die BVB-Fans jedoch noch mal intensiver auf ihren Ex-Star blicken. Wie ist Hummels in Form? Inwiefern könnte er eine Verstärkung für die Klub-WM sein?

Hummels im Derby nur auf der Bank

13 Einsätze, elf davon von Beginn an – das ist die magere Ausbeute von Hummels in der laufenden Serie-A-Saison. Der Innenverteidiger war mit großen Hoffnungen in die „Ewige Stadt“ gewechselt. Doch letztlich war er über weite Teil der Spielzeit nur Reservist. So auch im Rom-Derby gegen Lazio (1:1). Das „Derby della capitale“ hat er nur von der Bank aus verfolgen dürfen.

Weitere News:

Zuletzt stand er zweimal in Folge in der Startelf, absolvierte gegen Lecce (1:0) gar 90 Minuten. Voll im Saft steht der Ex-Borusse allemal, dazu war in dieser Saison überhaupt nicht verletzt. Als Option für die schmale Defensive des Revierklubs in einem stressigen Sommer könnte die Hummels-Rückholaktion also tatsächlich ein spannender Schachzug des BVB sein.