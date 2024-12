Mats Hummels sorgt für Hammer! Er wendet eine Katastrophe ab

Wie heißt es so schön: Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh. Dieser Spruch gilt derzeit wohl für keinen anderen Ex-BVB-Spieler wie für Mats Hummels. Egal, wer sein Trainer ist, es läuft einfach fast alles gegen ihn.

Für den AS Rom durfte Mats Hummels in der Europa League jetzt das erste Mal überhaupt von Anfang an spielen. Es fingt schon katastrophal an und hätte in einem Desaster enden können. Doch der Abwehr-Routinier konnte am Ende mit einem Hammer Schlimmeres verhindern.

Mats Hummels erlebt irre Achterbahnfahrt

Da wartest du monatelang auf diesen Moment und willst schon nach drei Minuten im Erdboden versinken: Gleich bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Rom verursachte Mats Hummels in der Europa League gegen Tottenham einen Elfmeter. Brutaler hätte es nicht losgehen können. Ex-HSV-Star Heung-min Son verwandelte zur 1:0-Führung.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star kritisiert plötzlich die eigenen Fans – „Das war gefährlich“

Häme und Spot musste sich Hummels in den sozialen Medien anhören. Es ist schon der dritte Patzer des ehemaligen Dortmunders in seinem dritten Spiel. Bei seinem Debüt sorgte er für ein Eigentor, am Wochenende war er bei der 0:1-Niederlage gegen Neapel eingewechselt worden und beim einzigen Gegentor involviert. Heftiger geht es wohl kaum.

Den Albtraum-Hattrick konnte Hummels aber dann verhindern. In der 91. Minute wartete er am langen Pfosten und erzielte nach einer flachen Hereingabe noch das 2:2-Unentschieden gegen Tottenham. Der Innenverteidiger rastete aus, schrie vor Freude und wurde von seinen Mitspielern gefeiert.

Endlich kann er jubeln

Lange musste Mats Hummels auf diesen Moment warten, jetzt konnte er endlich feiern. Neu-Coach Claudio Ranieri setzt auf den Weltmeister von 2014. Ganz im Gegenteil zum Ex-Roma-Trainer Ivan Juric, der gar keine Verwendung für den Routinier hatte.

Mehr Nachrichten für dich:

Das Tor wird ihm Selbstvertrauen geben. Das hatte Hummels auch nach diesen mehr als nur schwierigen ersten Wochen in der italienischen Hauptstadt unbedingt gebraucht. Jetzt hofft der Ex-Dortmunder aber auch, dass er in der Liga weiterhin regelmäßig zum Einsatz kommt und die Roma aus der Krise holen kann.