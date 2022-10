Mats Hummels wettert gegen Schiedsrichter – „Schreckliche Entscheidungen“

Mats Hummels ist ein Mann der klaren Worte. Das hat er in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht. Vornehmlich seine Mitspieler von Borussia Dortmund bekamen das nach schwachen Auftritten zu spüren.

Doch jetzt kriegen auch die Schiedsrichter ihr Fett weg. Einen Tag nachdem Mats Hummels und der BVB den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale klar gemacht hatten, regt sich der Innenverteidiger über eine Situation in der Königsklasse tierisch auf.

Kuriose Elferszene

Was war passiert? Am Mittwochabend spielte Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid. Beim Stand von 2:2 brachen die Schlusssekunden an. Nach einer Ecke der Madrilenen meldete sich der Videoassistent. Leverkusens Piero Hincapie touchierte den Ball leicht mit seiner Hand.

Besonders kurios: Die Partie war bereits abgepfiffen. Doch solange der Schiedsrichter das Feld noch nicht verlassen hat, kann er seine Entscheidung zurücknehmen. Das tat Clement Turpin dann auch. Es gab nachträglich Elfmeter für Atletico.

Mats Hummels regt sich auf

Auch Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels schaute die Partie auf der heimischen Couch – und war angesichts der Entscheidung des Schiedsrichters fassungslos. „Schluss mit diesen ‚Handball‘-Strafen für nichts“, meckerte Hummels auf Twitter.

„Das sind schreckliche Entscheidungen“, legte er nach. Tatsächlich kann man bei Hincapie diskutieren, ob seine Hand unnatürlich ausgestreckt und sein Handspiel strafbar war. Dem erfahrenen Abwehrspieler Hummels geht es in seinem Statement aber um ein allgemeines Problem.

Mats Hummels: Ein Mann der klaren Worte

Seit Jahren sorgen Handspiele für Diskussionen und undurchsichtige Entscheidungen. Beinahe wöchentlich ist das auch in der Bundesliga zu sehen. Hummels weiß also wovon er redet. Dass er sich so deutlich äußert, ist ebenso wenig überraschend.

Zuletzt bekam Hummels‘ Wut schon Karim Adeyemi zu spüren. Der geriet nach der Niederlage in Berlin in dessen Schusslinie. Die Wirkung folgte gegen Manchester City: Adeyemi war einer der besten Dortmunder auf dem Feld.