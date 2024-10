Marco Reus schaut genau hin: Plötzlich steht ein Hammer-Transfer bevor

Nach über 12 Jahren bei Borussia Dortmund hat Marco Reus sich im vergangenen Sommer eine neue Herausforderung gesucht. Der Ex-BVB-Kapitän ist in die Vereinigten Staaten zu Los Angeles Galaxy gewechselt und geht derzeit also in der MLS auf Torejagd.

In Zukunft könnte sich noch weiterer Profi, der in Deutschland gespielt hat, dazu entscheiden, bei Galaxy zu spielen. Ex-Hertha-Star Nader Jindaoui soll sich schon in den USA befinden – wird er Teamkollege von Reus?

Marco Reus: Ex-Herthaner Jindaoui vor MLS-Wechsel

Mit drei Torbeteiligungen in seinen ersten fünf Spielen ist Reus sein Einstand beim neuen Klub durchaus gelungen. Die letzten beiden Partien verpasste der gebürtige Dortmunder aufgrund einer Oberschenkelverletzung. In den kommenden Wochen wird er jedoch auf den Rasen zurückkehren. In Zukunft könnte mit Jindaoui auf dem Platz stehen.

Ex-Hertha-Akteur Jindaoui, dessen Vertrag nach der vergangenen Saison ausgelaufen war, ist derzeit noch vereinslos. Doch ausgerechnet bei dem Klub von Reus könnte sich nun eine neue Chance für ihn ergeben. Er selbst bestätigte kürzlich, dass ein Wechsel zu LA Galaxy im Raum stehen würde.

„Wir wurden hier von LA Galaxy eingeladen, ich trainiere dort und wir schauen uns das jetzt die nächsten Wochen an. Amerika ist ein anderes Leben, deswegen nehmen wir uns Zeit. Es sind andere Menschen, es ist eine komplett andere Zeitzone, anderes Klima und wir gucken, wie das Leben hier ist“, erklärte der 27-Jährige.

Jindaoui ab 2025 in der MLS?

„Seit einigen Monaten stehen wir vor der Entscheidung: Bleiben wir in Berlin oder verlassen wir Berlin? Die Entscheidung treffe ich mit Louisa gemeinsam, weil ich will, dass die Kinder und Louisa sich wohlfühlen“, so der Offensiv-Akteur über seine Zukunft. Einige Wochen hat er noch, um sich zu entscheiden.

Die reguläre US-Saison endet am 19. Oktober. Ein Vertrag würde dann ab 2025 infrage kommen. Bis dahin könnte er also nur am Trainingsbetrieb des Reus-Klubs teilnehmen und sich an das Leben in den USA gewöhnen.