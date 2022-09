Köln – BVB: Trainer vor Duell in Sorge – „Weiß nicht, was in Dortmund los ist“

Wenn am Samstag (15.30 Uhr) das Duell Köln – BVB steigt, werden zwei Spieler von Borussia Dortmund besonders im Fokus stehen: Anthony Modeste und Salih Özcan.

Für die beiden BVB-Kicker ist es das Spiel in Köln eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. FC-Trainer Steffen Baumgart bereitet das Sorgen.

Köln – BVB: Besonderes Wiedersehen für Modeste und Özcan

Salih Özcan verbrachte seine komplette Jugend beim 1. FC Köln, wurde beim „Effzeh“ zum Profi und lebte für diesen Klub. Seit Sommer kickt er für Borussia Dortmund. Anthony Modeste kennt den 1. FC Köln ebenfalls in und auswendig. Er spielte mit Unterbrechung sechs Jahr dort.

Unter dem Kölner Trainer Steffen Baumgart haben beide BVB-Stars im vergangenen Jahr noch gespielt. Baumgart bereitet das ein wenig Sorgen.

„Sie wissen genau, wie ich agieren werde“

„Es ist eher ein Vorteil für die beiden Spieler. Sie wissen genau, wie ich agieren werde, wie ich vor dem Spiel die Jungs heiß mache. Wenn sie da einiges weitergeben, wissen sie natürlich auch, was bei uns in der Kabine los ist. Ich weiß nicht, was in Dortmund los ist“, so Baumgart.

Auf das Wiedersehen freut er sich dennoch. „Sie sind beide sehr, sehr gute Fußballer, mit denen ich gerne gearbeitet habe“, sagt Baumgart. Und er hofft, dass die Fans sie ähnlich herzlich empfangen werden.

Baumgart freut sich auf das Wiedersehen mit Modeste und Özcan. Foto: IMAGO / Revierfoto

„Salih und Tony sind mir als Menschen sehr nahe. Ich freue mich auf sie und hoffe, dass keiner vergisst, dass die Jungs sehr lange sehr viel für den FC getan haben und, dass sie vernünftig begrüßt werden. So, wie es sich gehört“, so Baumgart.

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Hoffnung geplatzt! Bittere Gewissheit bei Giovanni Reyna

Plötzliche Hoffnung! Wird dieser BVB-Star Flicks Sensations-Nominierung?

Droht jetzt eine Schlammschlacht? Ex-BVB-Star tritt weiter nach – „Habe ich nie gesagt“

In Richtung Dortmund gibt es vor dem Duell aber noch eine Kampfansage: „Ich spiele immer auf Sieg und will jedes Spiel gewinnen. So ist es auch gegen Dortmund. Wir wollen auch da unseren Fußball spielen und schon vorne attackieren. Wir haben schließlich 50.000 im Stadion und die wollen ein Fußball-Fest erleben.“