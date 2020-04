Ex-BVB-Coach Klopp packt aus: Angst vor Rauswurf!

Dortmund. Ungewohnte Worte von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp!

Eigentlich läuft es - abgesehen von der Coronakrise - für den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund rund. In der Premier League verlor er mit seinem Klub FC Liverpool in dieser Saison noch kein einziges Spiel.

Zwischen der Mannschaft von der Anfield Road und dem Tabellenzweiten Manchester City liegen galaktische 25 Punkte nach dem 29. Spieltag. Und vergangenes Jahr feierte Jürgen Klopp seinen größten Erfolg: den Champions-League-Sieg.

Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool 2019: Jürgen Klopp. Foto: imago images / Jan Huebner

Jürgen Klopp hatte Angst vor Rauswurf

Bei all den Erfolgen ist das Thema Rauswurf kein Thema. Doch jetzt kommt raus: Der Trainer der „Reds“ hatte genau davor Angst - und zwar zu Beginn, als er neu verpflichtet wurde.

In einem Interview mit „Sky Sports“ gibt Jürgen Klopp offen zu, auch Zweifel gehabt zu haben, als er das Angebot am River Mersey annahm. Er sagt: „Zuvor war ich in meiner Karriere noch nie rausgeworfen worden, deshalb hatte ich damit noch keine Erfahrungen gemacht. Aber ich wusste, dass ich auf einem anderen Level angekommen bin, und wenn ich hier nicht schnell genug liefere, dann werde ich rausgeworfen.“

„Wusste, dass ich um Zeit bitten muss“

Ihm war aber bewusst, dass sich die Mannschaft nicht vom einen auf den anderen Tag zum Top-Team entwickeln könne - und sah daher nur einen Weg. „Deshalb wusste ich, dass ich um Zeit bitten muss“, so Jürgen Klopp auf seine Anfangszeit beim FC Liverpool zurückblickend.

Zum Glück für den gebürtigen Stuttgarter: Die Verantwortlichen waren damit einverstanden. Sobald Besserung in Sicht war und sich langsam der Erfolg einstellte, musste sich Jürgen Klopp keine Sorgen mehr machen.