Jude Bellingham wendet sich mit drastischen Worten an die Fans – „Nichts hasse ich mehr“

Hiobsbotschaft für Jude Bellingham! Gerade erst ist die neue Saison gestartet, da fällt der Mittelfeldstar verletzt aus (hier mehr zu der Diagnose erfahren). Statt mit Kylian Mbappe für traumhafte Kombinationen zu sorgen, heißt es für ihn erstmal Füße stillhalten.

Einen knappen Monat dürfte Jude Bellingham ausfallen – so zumindest die Prognosen aus Spanien. Damit verpasst der Ex-Dortmunder unter anderem den Auftakt in die runderneuerte Champions League. Jetzt meldet er sich selbst zu Wort.

Jude Bellingham muss pausieren

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mittelfeldspieler zum Zuschauen gezwungen wird. Schon in seiner Debüt-Saison für die Königlichen musste er hier und da pausieren. Ein Zustand, mit dem er sich so gar nicht anfreunden kann. Während Real in den kommenden Wochen gegen Valladolid, Las Palmas oder Betis Sevilla ran muss, bleibt er auf der heimischen Couch.

Auf Instagram hat sich Jude Bellingham zu seiner Zwangspause zu Wort gemeldet. „Nichts hasse ich mehr, als Spiele zu verpassen“, gibt er einen Einblick in seine Gefühlslage. „Aber ich versuche auch, die Sache positiv zu sehen – und vielleicht teilt mein Körper mir einfach nur mit, dass er nach einem anstrengenden Jahr noch etwas mehr Pause braucht.“

Mammutprogramm für Profis

Und anstrengend war sein Jahr definitiv. Liga, Pokal, Champions League, Europameisterschaft – überall ging es für ihn bis ans Ende bzw. ins Finale. Rund 54 Pflichtspiele absolvierte der 21-Jährige über die gesamte Saison hinweg. Es ist das schwere Los des modernen Fußballs.

Obwohl im Sommer 2025 kein Turnier für Nationalmannschaften ansteht, wird die Belastung nicht weniger. Mit der neu geschaffenen Klub-Weltmeisterschaft warten auf die Top-Stars nur noch mehr Spiele.

Jude Bellingham kündigt Support an

Bleibt zu hoffen, dass sich der Ex-BVB-Star genug Ruhephasen gönnt, damit Verletzungen in Zukunft nicht zur Tagesordnung gehören. „Ich bin sehr frustriert“, gesteht Bellingham, kündigt allerdings an: „Aber ich werde die Jungs wie ein Fan unterstützen, bis ich in meiner besten und stärksten Form wieder zurückkehren kann.“