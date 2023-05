Jude Bellingham: Entscheidung gefallen! Diese Ansage des BVB-Stars ist unmissverständlich

Die Entscheidung um die Zukunft von Jude Bellingham ist offenbar gefallen. Der Star wird ein Angebot von Borussia Dortmund ausschlagen – das dürfte gleichbedeutend mit seinem Abgang im Sommer sein. Selbst der kühnste Optimist dürfte die Hoffnung nun aufgegeben haben.

Während sich ganz Europa um den Superstar reißt, wollte auch Borussia Dortmund einen letzten Versuch starten, ihn zum Bleiben zu bewegen. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung mit Rekord-Gehalt wird laut „Bild“ abgelehnt.

Jude Bellingham schlägt BVB-Angebot aus

14 Millionen Euro! Pro Jahr! Die Antwort lautet trotzdem nein. Wie „Bild“ berichtet, hat Jude Bellingham ein Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt – trotz eines Gehaltangebots, das Vereinsrekord gewesen wäre. Es war der letzte Versuch der Schwarzgelben, den Briten über den Sommer hinaus zu halten.

Auch mit dem verlängerten Vertrag hätte Bellingham Dortmund im Sommer 2024 verlassen können – in der kommenden Saison aber mehr als doppelt so viel beim BVB verdienen. Die Ansage des Youngsters, das Angebot nicht anzunehmen, dürfte der letzte Sargnagel in die Dortmunder Hoffnungen sein.

Wechsel zu Real Madrid?

Nun deutet alles auf einen Wechsel zu Real Madrid hin. Die „Königlichen“ sollen sich mit Jude Bellingham schon einig sein – dort winkt ihm ein Jahresgehalt von mehr als 20 Millionen Euro. Sebastian Kehl betonte gegen Wolfsburg zwar, dass noch kein Angebot aus Madrid vorliege (hier mehr). Alle gehen aber davon aus, dass der Topklub mit dem BVB eine Einigung erzielen wird.

Jude Bellingham war 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham City für 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund gekommen und hatte sich in Windeseile erst zum Leistungsträger und dann zum europaweit gejagten Superstar gemausert. Nun scheint sein Abschied besiegelt. Die letzte Frage: Geht er mit dem Meistertitel?