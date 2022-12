Jude Bellingham wird von Fan mit Wechsel konfrontiert – was er dann sagt, lässt den BVB zittern

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu den wohl begehrtesten Spielern der Welt gehört. Die Schlange an Top-Klubs, die an dem Mittelfeldstar interessiert sind, ist lang.

Für welchen dieser Vereine sich Jude Bellingham entscheiden wird, oder ob er den BVB überhaupt verlassen wird, zeigt sich dann wohl in den kommenden Monaten. Der Englänger heizte die Spekulation um seine Person jetzt bei der WM in Katar jedoch mächtig an, als er von einem Fußballfan mit einem Transfer konfrontiert wurde.

Jude Bellingham: Fan macht ihm Wechsel heiß

Real Madrid, der FC Liverpool und der FC Chelsea sind nur drei von zahlreichen Teams, die Jude Bellingham wohl im kommenden Sommer um jeden Preis verpflichten wollen. Dass sie dafür auch tief in die Tasche greifen müssen, ist auch klar. Mit Summen bis zu 150 Millionen Euro wird gerechnet.

Die Gefühlslage bei Borussia Dortmund ist unterschiedlich. Die einen freuen sich darüber, dass Bellingham mit seinen starken Leistungen weiter auf sich aufmerksam macht und den Schwarzgelben eine monströse Ablöse bescheren wird. Doch es gibt auch Anhänger, die den Mittelfeldstar gerne weiter bei ihrem Klub sehen wollen.

Dabei heizte der BVB-Star jetzt sogar selbst die Spekulationen an. In Katar, wo er mit England bei der WM kürzlich das Viertelfinale erreichte, wurde er von einem Fan darum gebeten, sich Real Madrid anzuschließen.

Jude Bellingham heizt Gerüchte an

Und was antwortet Bellingham? „Wir werden sehen“, so das Juwel. Der Fan lockte ihn in dem knapp einminütigen Video anschließend mit einem ganz besonderen Titel: „Wenn du nach Madrid kommst, bekommst du den Ballon d’Or.“ Bellingham daraufhin: „Meinst du?“

Der Vertrag des englischen Nationalspielers in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Das Interesse von Real Madrid ist längst kein offenes Geheimnis mehr. Wohin der 19-Jährige dann im kommenden Sommer wechseln wird, wird sich zeigen.