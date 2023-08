Jude Bellingham: Hiobsbotschaften reißen nicht ab – für den Ex-BVB-Star kommt es knüppeldick

Eigentlich hat die Saison für Jude Bellingham bei Real Madrid mehr als nur perfekt angefangen. Drei Spiele, drei Siege und immer hat der Ex-BVB-Star getroffen. Mit vier Toren führt er sogar die aktuelle Torschützenliste in LaLiga an.

Doch es gibt fast wöchentlich neue schlechte Nachrichten im Team von Jude Bellingham. Angefangen hat es bereits zu Saisonbeginn und jetzt kommt eine weitere Hiobsbotschaft dazu. Für den Neuzugang ist diese sogar sehr bitter.

Jude Bellingham: Hiobsbotschaften reißen nicht ab

Nicht viele haben damit gerechnet, dass Jude Bellingham bei Real Madrid einschlägt wie eine Granate. Der Youngster erzielte vier Tore in den ersten drei Liga-Spielen und steht mit den Königlichen an der Tabellenspitze. Eigentlich sollte doch alles in Ordnung sein, oder? Wären da nicht die bitteren Verletzungen beim spanischen Rekordmeister.

Schon vor Saisonbeginn verletzte sich Welttorhüter Thibout Courtois. Der Belgier zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Beim ersten Spiel musste auch Abwehrstar Eder Militao mit einem Kreuzbandriss ausgewechselt werden und dann ist da noch der andere Neuzugang Arda Güler, der sich am rechten Innenmeniskus verletzt hatte und operiert werden musste.

Für Real alles bittere Ausfälle. Aber das war noch nicht alles. Am Montag (28. August) gab es den nächsten Rückschlag für den Champions-League-Rekordsieger.

Auch Vinicius verletzt

Vinicius Junior, mit dem sich Jude Bellingham bislang so blendend verstanden hat, hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird den Madrilenen sechs Wochen fehlen. Ausgerechnet ohne seinen Top-Star muss Real jetzt in den kommenden sechs Partien auskommen.

Der Ausfall könnte sich auch auf Bellingham auswirken. Die Frage ist jetzt nämlich, ob Real-Trainer Carlo Ancelotti sein System ändern wird. In der Offensive ist der Top-Klub ohnehin schon dünn besetzt, hat nur noch Rodrygo, Joselu und Brahim Diaz zur Verfügung. Der Cheftrainer könnte vom aktuellen 4-1-2-1-2-System auf das 4-3-3 wechseln. Welche Rolle der Ex-BVB-Star dann einnehmen wird, zeigt sich schon am Wochenende gegen den FC Getafe.