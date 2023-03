Jude Bellingham: Um BVB-Star zu verpflichten – Klub greift zu drastischer Maßnahme

Er ist begehrt, die Top-Klubs stehen Schlange und ein Verbleib ist eigentlich fast ausgeschlossen: Jude Bellingham könnte im Sommer den nächsten Schritt wagen und sich einem der besten Teams in Europa anschließen.

Real Madrid steht zwar in der Pole Position um Jude Bellingham. Doch ein anderer Verein will den BVB-Superstar auch und greift dafür zu einer drastischen Maßnahme.

Jude Bellingham: Top-Klub greift zu drastischer Maßnahme

Wer schnappt sich im Sommer Jude Bellingham? Eine offizielle Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber die Zeichen stehen auf Abschied. Borussia Dortmund wird den britischen Nationalspieler nicht mehr halten können. Lange Zeit galt der FC Liverpool als Abnehmer, doch Real Madrid hat bislang die besten Chancen auf einen Transfer. Auch Manchester City soll ganz vorne stehen.

Für wen sich der Mittelfeldstar am Ende entscheiden wird, zeigt sich wohl schon zum Ende der Saison. Doch neben den drei Top-Klubs gibt es noch eine andere Mannschaft, die den 19-Jährigen unbedingt haben will: Manchester United.

Wie der „Telegraph“ berichtet, soll United-Coach Erik ten Hag den Briten unbedingt haben und ihn auch in seinem Team zum Kapitän machen. Neben Bellingham soll auch noch ein neuer Stürmer in der nächsten Saison an der Old Trafford stürmen. Damit beide Transfer-Vorhaben realisiert werden können, greifen die „Red Devils“ zu einer drastischen Maßnahme.

United verkauft Spieler für Bellingham

Damit genug Geld in die Kasse kommt, müssen Spieler verkauft werden. Schließlich wird Jude Bellingham nicht billig. Es wird eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro für den BVB-Star erwartet. Namen von United-Profis werden nicht genannt, die verkauft werden. Doch Kandidaten gibt es viele, die dann das nötige Geld einbringen sollen.

In Dortmund hat Bellingham noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Eine Ausstiegsklausel gibt es wohl nicht und beim BVB hofft man dennoch auf einen Verbleib – trotz der monströsen Ablöse, die den Schwarzgelben winkt.

Gleichzeitig würde Bellingham auf der Insel der teuerste Transfer der Geschichte werden. Enzo Fernandez, der im Winter für 121 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte, ist aktuell Spitzenreiter in dieser Liste.