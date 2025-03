Jadon Sancho: Schock-Nachricht für Ex-BVB-Star! Passiert das Undenkbare?

Er dachte, er hätte dieses Kapitel hinter sich gelassen. Doch plötzlich droht Jadon Sancho die Schock-Rückkehr zu Manchester United! Vor fast vier Jahren hatten die „Red Devils“ viel Geld für den Ex-Dortmunder auf den Tisch gelegt – und wurden enttäuscht.

Jadon Sancho zauberte bei United nicht annähernd so sehr wie einst für den BVB. Es krachte, der Mittelfeldspieler überwarf sich mit Verein und dem damaligen Trainer. Und jetzt soll er doch wieder zurückkehren?

Jadon Sancho: Chelsea vor Rückzieher

Dabei schien das Kapitel Manchester endgültig beendet. Sancho wechselte im vergangenen Sommer per Leihe zu Chelsea London. Zeitgleich sicherten sich die „Blues“ eine Kaufpflicht. Diese sieht vor, dass der Spieler für eine Summe von 22 bis 25 Millionen Pfund fest die Seiten wechselt, sollte Chelsea mindestens 14. in der Premier League werden. Als aktuell Vierter kann da nichts mehr schiefgehen.

Doch jetzt das: Wie die „Daily Mail“ berichtet, könnte Chelsea einen Rückzieher machen. Eine Klausel ermögliche es dem Verein, Abstand von einem Jadon-Sancho-Kauf zu nehmen. Diese sei aber mit „erheblichen finanziellen Kosten“, einer Strafzahlung an Manchester United, verbunden.

Vertragsverhandlungen stocken

Zum einen dürften die Überlegungen, von einer Verpflichtung Abstand zu nehmen, mit den zuletzt durchwachsenen Leistungen des Flügelflitzers zusammenhängen. Zum anderen heißt es in dem Bericht, dass Sancho und Chelsea bisher keine Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt hätten. Diese werden bei Leihgeschäften eigentlich im Voraus festgelegt – doch was heißt das schon in der Premier League?

Entsprechend könnte es für Chelsea London letztlich lukrativer sein, die Strafzahlung zu bezahlen und Jadon Sancho zurück zu Manchester United zu schicken. Für den Ex-BVB-Star käme das einem Albtraum gleich. Zwar ist sein Intimfeind Erik ten Hag nicht mehr Trainer – doch das Tischtuch zwischen Verein und Fans sowie dem Spieler dürfte nach Jahren des Misserfolgs ebenfalls zerschnitten sein.