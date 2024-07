Jadon Sancho zieht Schlussstrich – überraschender Schritt lässt alle Fans staunen

Paukenschlag in Manchester! Wohl kaum ein englischer Fußball-Fan hatte damit gerechnet, Jadon Sancho nochmal im Trikot von Manchester United zu sehen. Das Tischtuch zwischen Spieler, Verein und Trainer Erik ten Hag schien zerschnitten.

Jetzt aber die große Wende: Jadon Sancho streift sich doch wieder das rote Jersey über. Dafür begräbt er sogar das Kriegsbeil mit seinem niederländischen Übungsleiter. Die Zeichen stehen plötzlich auf zweite Chance.

Jadon Sancho: Frieden mit ten Hag

Sanchos Zeit bei den „Red Devils“ gleicht einer Achterbahnfahrt. Für viel Geld gekommen, sollte er eine neue Ära prägen. Allerdings ging alles schief. Hatte der Flügelflitzer in Dortmund noch geglänzt, konnte er sich in Manchester nur selten von seiner besten Seite zeigen. Vergangene Saison legte er sich dann noch öffentlich mit ten Hag an, warf ihm Lügen vor, nachdem dieser ihn deutlich kritisiert hatte.

Es folgte die Suspendierung und komplette Isolation. Jadon Sancho durfte nicht mal mehr mit seinen Teamkollegen Mittag essen (alle Hintergründe dazu liest du hier). Die Leihe zum BVB brachte den 24-Jährigen zwischenzeitlich Ablenkung. Als allerdings klar war, dass Borussia Dortmund einen festen Transfer nicht stemmen könnte, begann die Suche nach einem neuen Verein. Eine Rückkehr zu Manchester war ausgeschlossen – eigentlich.

Denn nachdem der 23-malige Nationalspieler bereits offiziell im Training zurück begrüßt wurde (hier mehr dazu lesen), äußert sich jetzt auch ten Hag. Dabei bestätigt er, dass er und der Spieler Frieden geschlossen haben.

„United braucht gute Spieler“

„Wir haben einen Schlussstrich gezogen“, erklärte der Niederländer bezüglich des Streits gegenüber den „Manchester Evening News“. Manchester United braucht gute Spieler und Jadon ist ein guter Spieler. Wir haben diesen Schlussstrich gezogen und machen weiter.“

Dass es jemals dazu kommen würde, schien lange ausgeschlossen. Bis zu seiner BVB-Leihe hatte Sancho sämtliche Klärungsgespräche verweigert, was bei ten Hag wenig überraschend nicht gut ankam.

Jetzt soll Jadon Sancho in der Vorbereitung eine zweite Chance kriegen und sich beweisen dürfen. Allerdings: Ein Verkauf ist weiterhin eine Möglichkeit. Dafür müsste sich lediglich ein finanzstarker Klub finden, der Ablöse und Gehalt stemmen kann.