Jadon Sancho: Nächster Nackenschlag für Ex-BVB-Star – diese Maßnahme lässt tief blicken

Jadon Sancho steckt in einem tiefen Loch. Bei Manchester United läuft es nicht, zur WM durfte er mit England gar nicht erst mitreisen. Nun muss der Flügelstürmer den nächsten Nackenschlag hinnehmen.

Als Manchester United ins Winter-Trainingslager aufbrach, war Jadon Sancho nicht an Bord. Der Ex-BVB-Star schiebt stattdessen individuelle Einheiten, um sich aus seinem Tal zu kämpfen. Das hat der Verein nun verkündet.

Jadon Sancho reist nicht mit Manchester United ins Trainingslager

Die Leichtigkeit ist weg, das Lächeln auch. Zuletzt löschte er sogar alle Fotos auf seinem heißgeliebten Instagram-Account. Jadon Sancho ist, verglichen mit seinen Leistungen bei Borussia Dortmund, derzeit ein Schatten seiner selbst.

Nun folgte der nächste Nackenschlag für den einst so gefeierten Youngster. Als Manchester United am Sonntag ins Trainingslager nach Spanien aufbrach, war der 22-Jährige nicht an Bord. Sancho reist nicht mit den „Red Devils“ ins Trainingslager. Stattdessen bleibt er in den Niederlanden, wo er zuletzt ein eigenes Trainingsprogramm abspulte. Das bestätigte der Klub vor der Abreise.

Das ist Jadon Sancho:

Am 25. März 2000 in London (England) geboren

Kam 2017 aus dem Nachwuchs von Manchester City zum BVB

Entwickelte sich zum Superstar und ging 2o21 für 85 Millionen zu United

Individuelle Einheiten in den Niederlanden

„Jadon Sancho setzt sein individuelles Trainingsprogramm fort, um wieder auf sein höchstes Niveau zu kommen. Der Verein unterstützt ihn dabei voll und ganz“, heißt es in einem Statement auf der Klub-Website. Eine dicke Überraschung, die tief blicken lässt. Der Ex-BVB-Star ist völlig neben der Spur.

Ob die Maßnahme greift, wird schon bald zu beobachten sein. In der Premier League geht es praktisch direkt nach der WM 2022 weiter. Am 27. Dezember spielt Manchester United gegen Nottingham Forest.