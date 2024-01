Jadon Sancho: United-Legende wütet nach Abgang – „Macht keinen Sinn“

Erst ein Streit mit United-Trainer Erik ten Hag und die anschließende Suspendierung sorgten dafür, dass Jadon Sancho im Winter zu Borussia Dortmund zurückkehren konnte. Bis Sommer ist der 23-Jährige an den BVB ausgeliehen.

Bei Manchester United versteht nicht jeder den Umgang mit Jadon Sancho. Eine United-Legende kritisiert Erik ten Hag und die Vereinsbosse jetzt scharf. Für ihn macht es „überhaupt keinen Sinn“, dass Sancho abgeben wurde.

Jadon Sancho: Ince versteht den Umgang mit dem BVB-Star nicht

Paul Ince kickte von 1989 bis 1995 für Manchester United, wurde mit den „Red Devils“ zwei Mal Meister. Er spielte damals unter dem legendären Trainer Sir Alex Ferguson. Über den Umgang mit Sancho sagt er deshalb jetzt dem Portal „Tribal Football“: „Wenn Sir Alex Ferguson noch Trainer wäre, hätte er ihn behalten. Niemand hätte gewusst, wie Sanchos Situation wäre. Das wäre zwischen dem Trainer und dem Spieler geklärt worden. Das alles in der Öffentlichkeit auszutragen, war falsch.“ Aber auch Sancho bekommt sein Fett weg, für seine Aussagen bei „X“ (ehemals Twitter).

Er ist aber dennoch ein großer Fan des 23-Jährigen. „Ich erinnere mich, wie ich ihn beim letzten Mal, als er in Dortmund war, beobachtet habe, wie er Spaß daran hatte, Tore zu erzielen, wie er den Fußball genossen hat. Dann hat er dieses große Angebot bekommen, und es ist schwer, so etwas abzulehnen, wenn ein Verein wie Manchester United dich haben will. Aber ein junger Spieler braucht bei solch einem großen Klub Zeit. Der Druck, für eine solche Mannschaft zu spielen, kann dich mental sehr stark beeinflussen“, so Ince.

„Möglicherweise einer der Besten in der Welt“

Den Abgang von Sancho kann Ince überhaupt nicht nachvollziehen. Er kritisiert United heftig. „Wir sprechen hier über einen sehr aufregenden Spieler. Möglicherweise einen der Besten in der Welt. Ihm zu erlauben, nach Dortmund zu gehen, während man sieht, wie Antony hier strauchelt und auch die anderen auf dieser Position Probleme haben, macht für mich überhaupt keinen Sinn“, stellt er klar.

Ein halbes Jahr spielt Sancho nun erst einmal im Trikot von Borussia Dortmund. Dort scheint er schon nach wenigen Wochen zu seiner alten Form zurückzufinden. Im Sommer wird dann die Entscheidung über seine Zukunft fallen. Geht es nach Ince, trägt er dann wieder das Trikot von Manchester United.